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تعليم شمال غزة تحيي فعاليات "يوم المياه العالمي"

09 آذار / مارس 2021 10:53

مديرية شمال غزة تحيي فعاليات "يوم المياه العالمي"
مديرية شمال غزة تحيي فعاليات

غزة- الرأي

أحيت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة (قسم الصحة المدرسية)، يوم المياه العالمي بسلسلة فعاليات في مدرستي حفصة بنت عمر الأساسية للبنات، والنقب الأساسية "ب" للبنين، بالتعاون مع مؤسسة "ImpACT International" (إمباكت" الدولية).

وتفقد رئيس قسم الصحة المدرسية  ميسرة عوكل، ومشرفة الصحة المدرسية د. صباح أبو شرخ، ومن قسم العلاقات العامة والإعلام توفيق السيد سليم، الفعاليات التي أقيمت بمدرسة "حفصة بنت عمر".

ورحبت مديرة المدرسة يسرى عفانة، بوفد المديرية، مثمنةً جهوده في متابعة الفعاليات الميدانية التي تثري العملية التعليمية.

من جهته، قال عوكل، إن الهدف من إحياء مثل هذه الفعاليات، زيادة الوعي لدى الطلبة بالأمور المتصلة بالمياه، ولإلهام الآخرين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الحفاظ على المياه باعتبارها أحد أهم مصادر استمرار الحياة على وجه الأرض.

وتوجّه عوكل بالشكر الجزيل لمؤسسة "إمباكت" الدولية لرعايتها الفعاليات الخاصة بإحياء يوم المياه العالمي لهذا العام.

وتخللت الفعاليات، عروض مسرحية وإنشادية، تدعو إلى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، إلى جانب الاهتمام بالنظافة الشخصية لما لها من دور في الوقاية من فيروس "كورونا".

ويصادف يوم المياه العالمي 22 مارس/ أذار من كل عام، بهدف التركيز على أهمية وجود المياه العذبة والدعوة إلى الإدارة المُستدَامة لمصادرها، كما يُعدُّ هذا اليوم مصدر إلهام لتوعية الناس بالقضايا المُتعلّقة بالمياه، وتثقيفهم بها، وتشجيعهم على اتخاذ جميع الإجراءات التي يُمكن أن تُحدث فرقاً وتغييراً في تلك القضايا.

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