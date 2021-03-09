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خلال زيارته التفقدية وبحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية

النائب العام: نفخر بتطوير البُنية التحتية والوظيفية لمؤسسة الربيع وبيت الأمان

09 آذار / مارس 2021 11:11

النائب العام: نفخر بتطوير البُنية التحتية والوظيفية لمؤسسة الربيع وبيت الأمان
النائب العام: نفخر بتطوير البُنية التحتية والوظيفية لمؤسسة الربيع وبيت الأمان

غزة- الرأي

أشاد النائب العام المستشار، ضياء الدين المدهون، خلال زيارته التفقدية لمؤسسة الربيع وبيت الأمان.

جاء ذلك، بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د.غازي حمد بالارتقاء بالبُنية التحتية والوظيفية للمؤسستين، وحُسن إدارة العاملين في رعاية الأحداث الجانحين والنساء المعنفات، وتطور وسائل التأهيل النفسي والاجتماعي والتعليمي والإرشادي، وتكريس الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الطفل، باعتبارهم ضحايا مجتمع، وفئات هشة يجب إسنادهم، فضلاً عن تقديم البرامج التأهيلية لهم، والعمل لإدماجهم مع عائلاتهم ومجتمعهم.

وشمل وفد النائب العام رئيس ديوان النائب العام المستشار محمد مراد، ووكيل النيابة سعيد البربار، وكان في استقبالهم مدير مؤسسة الربيع معتز دغمش، ومدير مؤسسة بيت الأمان سهاد قنيطة، ومدير الإدارة العامة للأسرة في المحافظات محمود وافي، ورئيس وحدة النوع الاجتماعي بوزارة شؤون المرأة اعتدال قنيطة، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام د.حسام الدجني، ومدير عام التنمية والتخطيط رياض البيطار، ومدير عام الرعاية والتأهيل محمد غنيم.

وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د.حمد أن وزارته، عملت على تطوير البُنية التحتية لمؤسسة الربيع وفق المعايير الدولية لتعزيز مكانتها كمركز لرعاية الأحداث الجانحين واصلاحهم.

وقد أرفدت الوزارة المؤسستين بالتدريب المهني والتعليمي، وحسّنت بيئة إيواء مناسبة للنزلاء، وعملت على تأهيل مهارات مراقبي السلوك ومختصّي مُرشدي الطفولة، ووسّعت مهامهم لمتابعة خصوصية الأطفال الجانحين، وسِريّة قضاياهم، وسرعة الفصل فيها أمام القضاء، والعمل مع الشركاء من المؤسسات الحقوقية والدولية؛ بما يتوافق مع القوانين الدولية لرعاية الأطفال وعدالة الأحداث الجانحين، والفصل بينهم وبين البالغين، وتقديم البرامج الخدماتية لهم، وتحفيزهم وإعادة ادماجهم في المجتمع.

4 (7) النائب العام: نفخر بتطوير البُنية التحتية والوظيفية لمؤسسة الربيع وبيت الأمان النائب العام: نفخر بتطوير البُنية التحتية والوظيفية لمؤسسة الربيع وبيت الأمان
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