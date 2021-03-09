هندسة المتفجرات بخان يونس تستخرج قذيفة فسفورية من مخلفات الاحتلال

خان يونس- الرأي

عثرت طواقم هندسة المتفجرات بمحافظة خان يونس على قذيفة فسفورية من مخلفات الاحتلال في بلدة خزاعة على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس.

وذكرت شرطة هندسة المتفجرات بخان يونس، أنه على الفور توجهت الطواقم المختصة من ضباط الهندسة إلى المكان بعد ورود إشارة من العمليات المركزية وقامت بإغلاق المنطقة، لحين التمكن من استخراج تلك القذيفة التي يعتقد أنها تعود لحرب 2008م على غزة.

ولفتت طواقم الهندسة إلى قيامهم بتمشيط المنطقة بالكامل ومن ثم نقل المخلفات المتفجرة التي تم العثور عليها إلى مكان آمن تمهيداً لإتلافها، حيث تم انسحاب طواقم الهندسة بعد التأكد من خلو المنطقة من أي أجسام مشبوهة أخرى.

وأهابت هندسة المتفجرات بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه يشاهدونه أو يعثرون عليه، مؤكدا على جاهزية هندسة المتفجرات للتعامل مع مثل هذه الأجسام