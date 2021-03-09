وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن موعد اختبار القدرات لوظيفة مدير مدرسة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات: العمل على حل مشكلة أحواض الصرف الصحي غرب المخيم وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تفتتح دورة إعداد منسقي الإعلام المدرسي عبر تقنية google meet وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات بخان يونس تستخرج قذيفة فسفورية من مخلفات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام: نفخر بتطوير البُنية التحتية والوظيفية لمؤسسة الربيع وبيت الأمان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تحيي فعاليات "يوم المياه العالمي" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تناقش تطوير تعليمات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعقد دورة تدريبية حول فن التعامل مع الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تسجيل (135) إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

هندسة المتفجرات بخان يونس تستخرج قذيفة فسفورية من مخلفات الاحتلال

09 آذار / مارس 2021 11:38

هندسة المتفجرات بخان يونس تستخرج قذيفة فسفورية من مخلفات الاحتلال
هندسة المتفجرات بخان يونس تستخرج قذيفة فسفورية من مخلفات الاحتلال

خان يونس- الرأي

عثرت طواقم هندسة المتفجرات بمحافظة خان يونس على قذيفة فسفورية من مخلفات الاحتلال في بلدة خزاعة على الحدود الشرقية لمحافظة خان يونس.

وذكرت شرطة هندسة المتفجرات بخان يونس، أنه على الفور توجهت الطواقم المختصة من ضباط الهندسة إلى المكان بعد ورود إشارة من العمليات المركزية وقامت بإغلاق المنطقة، لحين التمكن من استخراج تلك القذيفة التي يعتقد أنها تعود لحرب 2008م على غزة.

ولفتت طواقم الهندسة إلى قيامهم بتمشيط المنطقة بالكامل ومن ثم نقل المخلفات المتفجرة التي تم العثور عليها إلى مكان آمن تمهيداً لإتلافها، حيث تم انسحاب طواقم الهندسة بعد التأكد من خلو المنطقة من أي أجسام مشبوهة أخرى.

وأهابت هندسة المتفجرات بالمواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي جسم مشبوه يشاهدونه أو يعثرون عليه، مؤكدا على جاهزية هندسة المتفجرات للتعامل مع مثل هذه الأجسام

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟