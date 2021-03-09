وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن موعد اختبار القدرات لوظيفة مدير مدرسة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات: العمل على حل مشكلة أحواض الصرف الصحي غرب المخيم وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تفتتح دورة إعداد منسقي الإعلام المدرسي عبر تقنية google meet وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات بخان يونس تستخرج قذيفة فسفورية من مخلفات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام: نفخر بتطوير البُنية التحتية والوظيفية لمؤسسة الربيع وبيت الأمان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تحيي فعاليات "يوم المياه العالمي" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تناقش تطوير تعليمات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعقد دورة تدريبية حول فن التعامل مع الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تسجيل (135) إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

بمشاركة أكثر من (70) منسق ومنسقة

التعليم تفتتح دورة إعداد منسقي الإعلام المدرسي عبر تقنية google meet

09 آذار / مارس 2021 11:52

التعليم تفتتح دورة إعداد منسقي الإعلام المدرسي عبر تقنية google meet
التعليم تفتتح دورة إعداد منسقي الإعلام المدرسي عبر تقنية google meet

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم ـــ شمال غزة، دورة إعداد منسقي الإعلام المدرسي والتي تنفذها وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالشراكة مع المعهد الوطني للإدارة والتدريب بوزارة التربية والتعليم العالي، والتي تستهدف أكثر من (70) من منسقي الإعلام في المدارس.

وافتتح الدورة التي نُظّمت عن بُعد، عبر تقنية google meet، مدير الدائرة الفنية موسى شهاب، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام مدحت الزطمة، ورئيس قسم العلاقات العامة بالوزارة علاء فيصل، والذي بدأ أولى محاضرات الدورة، بالإضافة إلى منسق الإعلام المدرسي بالمديرية عطية الحاج أحمد.

وفي كلمة له، أكد مدير الدائرة الفنية على أن هذه الدورة التدريبية تأتي لتنمية مهارات منسقي الإعلام في المدارس، وإحداث تطور نوعي في الأداء بما ينعكس بالإيجاب على منظومة الإعلام المدرسي، بما يخدم الميدان التربوي.

كما ثمن شهاب، الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة ممثلة بوحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي لتطوير العمل الإعلامي المدرسي من حيث التغطيات والنشر الإعلامي، بما يتناسب ورؤية وزارة التربية والتعليم العالي الإعلامية.

من جهته، أشار مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام، أن الوزارة لديها خطة متكاملة لتطوير قدرات العاملين في مجال العلاقات العامة والإعلام بما يعود بالنفع على المسيرة التعليمية، مثمناً في الوقت نفسه الجهود التي تبذلها مديرية التربية والتعليم ــ شمال غزة لإنجاح هذه الدورة.

يشار إلى أن هذه الدورة والتي تستمر لـستة أيام، تأتي ضمن أنشطة مشروع المنسق الإعلامي المدرسي والهادف إلى تفعيل العمل الإعلامي في المدارس.

التعليم تفتتح دورة إعداد منسقي الإعلام المدرسي عبر تقنية google meet 158114228_3697333580316474_1804690062626288468_o 158285107_3697333816983117_759446013614402785_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟