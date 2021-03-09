التعليم تفتتح دورة إعداد منسقي الإعلام المدرسي عبر تقنية google meet

غزة- الرأي

افتتحت مديرية التربية والتعليم ـــ شمال غزة، دورة إعداد منسقي الإعلام المدرسي والتي تنفذها وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالشراكة مع المعهد الوطني للإدارة والتدريب بوزارة التربية والتعليم العالي، والتي تستهدف أكثر من (70) من منسقي الإعلام في المدارس.

وافتتح الدورة التي نُظّمت عن بُعد، عبر تقنية google meet، مدير الدائرة الفنية موسى شهاب، ومدير دائرة العلاقات العامة والإعلام مدحت الزطمة، ورئيس قسم العلاقات العامة بالوزارة علاء فيصل، والذي بدأ أولى محاضرات الدورة، بالإضافة إلى منسق الإعلام المدرسي بالمديرية عطية الحاج أحمد.

وفي كلمة له، أكد مدير الدائرة الفنية على أن هذه الدورة التدريبية تأتي لتنمية مهارات منسقي الإعلام في المدارس، وإحداث تطور نوعي في الأداء بما ينعكس بالإيجاب على منظومة الإعلام المدرسي، بما يخدم الميدان التربوي.

كما ثمن شهاب، الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة ممثلة بوحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي لتطوير العمل الإعلامي المدرسي من حيث التغطيات والنشر الإعلامي، بما يتناسب ورؤية وزارة التربية والتعليم العالي الإعلامية.

من جهته، أشار مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام، أن الوزارة لديها خطة متكاملة لتطوير قدرات العاملين في مجال العلاقات العامة والإعلام بما يعود بالنفع على المسيرة التعليمية، مثمناً في الوقت نفسه الجهود التي تبذلها مديرية التربية والتعليم ــ شمال غزة لإنجاح هذه الدورة.

يشار إلى أن هذه الدورة والتي تستمر لـستة أيام، تأتي ضمن أنشطة مشروع المنسق الإعلامي المدرسي والهادف إلى تفعيل العمل الإعلامي في المدارس.