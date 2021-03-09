وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن موعد اختبار القدرات لوظيفة مدير مدرسة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات: العمل على حل مشكلة أحواض الصرف الصحي غرب المخيم وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تفتتح دورة إعداد منسقي الإعلام المدرسي عبر تقنية google meet وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية هندسة المتفجرات بخان يونس تستخرج قذيفة فسفورية من مخلفات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام: نفخر بتطوير البُنية التحتية والوظيفية لمؤسسة الربيع وبيت الأمان وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تحيي فعاليات "يوم المياه العالمي" وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تناقش تطوير تعليمات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تعقد دورة تدريبية حول فن التعامل مع الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تسجيل (135) إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
أخبار » الأخبار الحكومية

التعليم تعلن موعد اختبار القدرات لوظيفة مدير مدرسة

09 آذار / مارس 2021 11:57

التعليم تعلن موعد اختبار القدرات لوظيفة مدير مدرسة
التعليم تعلن موعد اختبار القدرات لوظيفة مدير مدرسة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، أن موعد اختبار القدرات لوظيفة مدير مدرسة للعام 2021 سيكون يوم الخميس الموافق 08/04/2021م، الساعة الثانية عشر ظهراً في مدارس مديرية التربية والتعليم غرب غزة لجميع المتقدمين.


وأوضحت الوزارة أن محاور اختبار القدرات سيكون كما في المرفق التالي:

محاور اختبار القدرات لوظيفة مدير مدرسة

وكانت وزارة التعليم بالتعاون مع ديوان الموظفين العام قد أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لشغل وظيفة مدير مدرسة وفق الإعلان الداخلي رقم(2-2021) الخاص بموظفي وزارة التربية والتعاليم العالي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟