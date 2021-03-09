التعليم تعلن موعد اختبار القدرات لوظيفة مدير مدرسة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، أن موعد اختبار القدرات لوظيفة مدير مدرسة للعام 2021 سيكون يوم الخميس الموافق 08/04/2021م، الساعة الثانية عشر ظهراً في مدارس مديرية التربية والتعليم غرب غزة لجميع المتقدمين.



وأوضحت الوزارة أن محاور اختبار القدرات سيكون كما في المرفق التالي:

محاور اختبار القدرات لوظيفة مدير مدرسة

وكانت وزارة التعليم بالتعاون مع ديوان الموظفين العام قد أعلنت في وقت سابق عن حاجتها لشغل وظيفة مدير مدرسة وفق الإعلان الداخلي رقم(2-2021) الخاص بموظفي وزارة التربية والتعاليم العالي.