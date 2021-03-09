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نقل حالتين مصابتين بكورونا الى العزل بغزة والوضع الوبائي خطير

09 آذار / مارس 2021 12:03

غزة- الرأي:

أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الثلاثاء، حقيقة وجود إصابات بطفرة فيروس كورونا في القطاع.

وأفاد نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة مجدي ضهير، اليوم الثلاثاء، بوصول حالتين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون، مشخصتين "كوفيد 19"، مؤكدًا على أن "الحالتين لم يتم تأكيد نوع السلالة لديهما".

وقال إن الحالتين المصابتين لم يُجرَ لهما فحص نوع السلالة في الضفة الغربية وتم تشخصيهم "كوفيد 19" كون أن الطفرة الجديدة الأكثر تفشيًا في مناطق الضفة و"الخط الأخضر" (الأراضي المحتلة عام 1948)".

وأشار إلى أنه، كإجراء احترازي ووقائي، تم تحويلهما إلى مستشفى العزل كحالات مريضة تحتاج لرعاية طبية.

وأكد عدم توفر إمكانية تشخيص الإصابة بالسلالات الجديدة من كورونا في غزة، لافتا أن الوزارة تسعى لتوفيرها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وبشأن الوضع الوبائي في غزة، قال ضهير إنه "مقلق"، مضيفًا أن قطاع غزة معرض لموجة جديدة، وأن الفرق بين السلالة القديمة والحديثة هي سرعة الانتشار فقط.

وأعرب ضهير عن خشيته من تراخي المواطنين وعدم التزامهم بتوصيات وزارة الصحة باتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة، من بداية تفشي موجة جديدة من الوباء في الأيام المقبلة"، لافتًا إلى وجود "زيادة طفيفة" بعدد الحالات المسجلة في القطاع.

المصدر: وكالة شهاب

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