وزارة التعليم تنظم بطولة "تنس الطاولة " ضمن أنشطة أسبوع القدس العالمي

غزة- الرأي

نظمت الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم العالي بغزة، بطولة في تنس الطاولة ضمن أنشطة متعددة لإحياء أسبوع القدس العالمي.



وافتتح البطولة وكيل الوزارة د. زياد ثابت، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أيمن اليازوري، ومدير عام الأنشطة م. مازن الخطيب، ومدير الدائرة الرياضية والكشفية أ.عبد الغني الشيخ.



ويستهدف النشاط العاملين في مبنى الوزارة ، فيما ستنفذ بطولة أخرى على مستوى المديريات.



وتُحيي وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أسبوع القدس العالمي في العديد من الفعاليات والأنشطة على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس وذلك للتأكيد على أهمية القدس عاصمة فلسطين ومكانتها الإسلامية والتاريخية.