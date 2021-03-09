"التوجيه السياسي" بخان يونس تُنظم ندوة حوارية للشرطة النسائية

خان يونس- الرأي

نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة خان يونس، ندوة حوارية بعنوان المراة الفلسطينية "عقيدة وهوية"، بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك بحضور النائب في المجلس التشريعي د. هدى نعيم ومديرة الشرطة النسائية عقيد نرمين عدوان والمقدم عبدالرؤوف عبد الغفور مدير الهيئة بالمحافظة.

بدورها، أكدت النائب نعيم خلال الندورة على دور المرأة في ترسيخ القيم المجتمعية ودور المرأة بين النضال وتربية الاجيال.

من جانبها، أكدت العقيد عدوان على دور المراة الفلسطينية في العمل الأمني ودورها في كل المجالات بجانب الرجل "فهي الأم والأخت والمربية والأسيرة والشهيدة".

من جهتها، تطرقت الرائد نجاح البطنيجي إلى الدور المعنوي وأثره في ترسيخ القيم المجتمعية عند المراة الفلسطينية.

من ناحيته، أكد المقدم عبد الرؤوف عبد الغفور خلال كلمته أن هذه الندوة تأتي في يوم المرأة العالمي وتسليط الضوء على عمل المرأة من الناحية الأمنية والرقابية والذي استهدفت منتسبي الشرطة النسائية.