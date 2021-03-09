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تربية الوسطى تتسلم مجموعة من الأجهزة والأدوات الطبية

09 آذار / مارس 2021 12:26

الوسطى- الرأي:

 تسلمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى مجموعة من الأجهزة والمعدات الطبية وأدوات النظافة الشخصية من مؤسسة جذور وبتمويل من اليونيسيف، بحضور رئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ورئيس شعبة الصحة وليد عطية ورئيس قسم التغذية بالوزارة فايز السرحي، وذلك ضمن مشروع المدرسة صديقة التغذية التي تنفذه وزارة التربية والتعليم لتوفير بيئة صحية متكاملة للطلاب.

 رئيس قسم الصحة المدرسية شكر مؤسسة جذور واليونيسيف على دعم مشروع المدرسة صديقة التغذية التي يتم تنفيذه بهدف جعل المدارس بيئة آمنة وصحية للطلبة بما يساعد على نموهم العقلي والجسدي وتقوية مناعتهم خاصة في ظل جائحة كورونا، وأضاف العزازي بأن وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالوسطى تقوم بالعديد من المشاريع والبرامج من أجل حماية الطلبة وتوفير بيئة تعليمية متكاملة للدراسة والتعليم.

 وأوضح العزازي بأن المشروع يهدف لتقديم التغذية السليمة للطلبة الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على مستوياتهم التحصيلية والتعليمية، ويشمل في مرحلته الحالية مدرستي البريج الثانوية ( أ ) و ( ب ) للبنات، والأدوات والأجهزة التي يشملها المشروع عبارة عن أجهزة لفحص الحرارة ومواد نظافة وتعقيم وكمامات صحية وصناديق بلاستيكية لوضع وجبات الطعام، وشاشة تلفاز لعرض الإرشادات والنصائح الصحية والغذائية.

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