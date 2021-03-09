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13 وفاة و1828 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

09 آذار / مارس 2021 01:04

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 13 وفاة، و1828 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1614 حالة تعاف ٍخلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة: "أريحا والأغوار 1، الخليل 5، رام الله والبيرة 2، طولكرم 3، نابلس 1، جنين 1".

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "نابلس 337، سلفيت 82، الخليل 385، رام الله والبيرة 302، طولكرم 112، بيت لحم 140، قلقيلية 92، ضواحي القدس 78، جنين 89، طوباس 42، أريحا والأغوار 34"، قطاع غزة 135.

وأضافت الصحة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "نابلس 97، سلفيت 80، الخليل 338، رام الله والبيرة 436، طولكرم 89، بيت لحم 190، قلقيلية 25، ضواحي القدس 142، جنين 54، طوباس 35، أريحا والأغوار 15"، قطاع غزة 113.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الصحة أن 155 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 39 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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