الشرطة النسائية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة إبداع للأبحاث

غزة- الرأي

وقعت الشرطة النسائية مذكرة تفاهم مع مؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتدريب بهدف تعميق العلاقات بين مؤسسة إبداع والشرطة النسائية ، وتبادل المنفعة وتطوير الكادر الشرطي النسائي.



وحضر مذكرة التفاهم عقيد ناريمين عدوان مدير إدارة الشرطة النسائية ، نقيب منال ياسين رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ، وعن مؤسسة إبداع الأستاذ أدهم حسن البعلوجي رئيس مجلس الإدارة ،والمهندس عادي عيسى الأحول مدير المؤسسة،والأستاذ عبد الرحمن صالحة مدير العلاقات العامة .



وقالت عدوان :" إن هذه المذكرة هي بمثابة بداية لشراكة حقيقية بين المؤسستين نقوم من خلالها على تطوير الكادر الشرطة النسائي من خلال عقد الدورات والأنشطة والفعاليات ، وتنسيق الزيارات بين الطرفين ".



بدوره أكد المهندس البعلوجي أننا سنقوم بتنفيذ أنشطة وفعاليات تنموية مشتركــــــة ،وعقد دورات في المجالات المختلفة بعد الاتفاق على الإجراءات التنفيذيـة.