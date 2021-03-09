وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح ينهي خلافاً مالياً بقيمة "12" ألف و700 دولار وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة إبداع للأبحاث وكالة الرأي الفلسطينية 13 وفاة و1828 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تتسلم مجموعة من الأجهزة والأدوات الطبية وكالة الرأي الفلسطينية "التوجيه السياسي" بخان يونس تُنظم ندوة حوارية للشرطة النسائية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يناقش تجويد خدمة الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية نقل حالتين مصابتين بكورونا الى العزل بغزة والوضع الوبائي خطير وكالة الرأي الفلسطينية النائب نعيم تؤكد على أهمية ودور المرأة الفلسطينية في النضال وتربية الأجيال وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن موعد اختبار القدرات لوظيفة مدير مدرسة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات: العمل على حل مشكلة أحواض الصرف الصحي غرب المخيم
أخبار » الأخبار الحكومية

الشرطة النسائية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة إبداع للأبحاث

09 آذار / مارس 2021 01:11

الشرطة النسائية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة إبداع للأبحاث
الشرطة النسائية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة إبداع للأبحاث

غزة- الرأي

وقعت الشرطة النسائية مذكرة تفاهم مع مؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتدريب بهدف تعميق العلاقات بين مؤسسة إبداع والشرطة النسائية ، وتبادل المنفعة وتطوير الكادر الشرطي النسائي.

وحضر مذكرة التفاهم عقيد ناريمين عدوان مدير إدارة الشرطة النسائية ، نقيب منال ياسين رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ، وعن مؤسسة إبداع الأستاذ أدهم حسن البعلوجي رئيس مجلس الإدارة ،والمهندس عادي عيسى الأحول مدير المؤسسة،والأستاذ عبد الرحمن صالحة مدير العلاقات العامة .

وقالت عدوان :" إن هذه المذكرة هي بمثابة بداية لشراكة حقيقية بين المؤسستين نقوم من خلالها على تطوير الكادر الشرطة النسائي من خلال عقد الدورات والأنشطة والفعاليات ، وتنسيق الزيارات بين الطرفين ". 

بدوره أكد المهندس البعلوجي أننا سنقوم بتنفيذ أنشطة وفعاليات تنموية مشتركــــــة ،وعقد دورات في المجالات المختلفة بعد الاتفاق على الإجراءات التنفيذيـة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟