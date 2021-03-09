الشرطة النسائية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة إبداع للأبحاث

وقعت الشرطة النسائية مذكرة تفاهم مع مؤسسة إبداع للأبحاث والدراسات والتدريب بهدف تعميق العلاقات بين مؤسسة إبداع والشرطة النسائية ، وتبادل المنفعة وتطوير الكادر الشرطي النسائي.
وحضر مذكرة التفاهم عقيد ناريمين عدوان مدير إدارة الشرطة النسائية ، نقيب منال ياسين رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ، وعن مؤسسة إبداع الأستاذ أدهم حسن البعلوجي رئيس مجلس الإدارة ،والمهندس عادي عيسى الأحول مدير المؤسسة،والأستاذ عبد الرحمن صالحة مدير العلاقات العامة .
وقالت عدوان :" إن هذه المذكرة هي بمثابة بداية لشراكة حقيقية بين المؤسستين نقوم من خلالها على تطوير الكادر الشرطة النسائي من خلال عقد الدورات والأنشطة والفعاليات ، وتنسيق الزيارات بين الطرفين ".
بدوره أكد المهندس البعلوجي أننا سنقوم بتنفيذ أنشطة وفعاليات تنموية مشتركــــــة ،وعقد دورات في المجالات المختلفة بعد الاتفاق على الإجراءات التنفيذيـة.
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