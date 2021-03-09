شرطة رفح ينهي خلافاً مالياً بقيمة "12" ألف و700 دولار

رفح- الرأي

أنهى قسم الشكاوى المالية في مركز شرطة رفح جنوب قطاع غزة، خلافاً مالياً بين اثنين من المواطنين إثر معاملة تجارية حول سيارة.

وأوضح الرائد إبراهيم الهوبي مدير قسم الشكاوى المالية أن القسم تلقى شكوى من المواطن (م،ع) مفادها أن له مبلغ مالي قيمته "12700" دولار شيكل في ذمة المواطن (ن.ب) باقي ثمن سيارة بيعت له .

وأشار الهوبي بأن الشكاوى المالية جمعت طرفي الخلاف في مكتب الشكاوى المالية واستمعوا لبيّناتهما، لافتاً إلى أنه وبعد جهود حثيثة تم التوصل إلى حل الخلاف بينهما عبر تقسيط المبلغ المذكور بدفع شهرية وعبر إقرارات ملزمة