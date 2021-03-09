وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح ينهي خلافاً مالياً بقيمة "12" ألف و700 دولار وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة إبداع للأبحاث وكالة الرأي الفلسطينية 13 وفاة و1828 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تتسلم مجموعة من الأجهزة والأدوات الطبية وكالة الرأي الفلسطينية "التوجيه السياسي" بخان يونس تُنظم ندوة حوارية للشرطة النسائية وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يناقش تجويد خدمة الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية نقل حالتين مصابتين بكورونا الى العزل بغزة والوضع الوبائي خطير وكالة الرأي الفلسطينية النائب نعيم تؤكد على أهمية ودور المرأة الفلسطينية في النضال وتربية الأجيال وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن موعد اختبار القدرات لوظيفة مدير مدرسة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات: العمل على حل مشكلة أحواض الصرف الصحي غرب المخيم
أخبار » الأخبار الحكومية

شرطة رفح ينهي خلافاً مالياً بقيمة "12" ألف و700 دولار

09 آذار / مارس 2021 01:28

شرطة رفح ينهي خلافاً مالياً بقيمة "12" ألف و700 دولار
شرطة رفح ينهي خلافاً مالياً بقيمة

رفح- الرأي

 أنهى قسم الشكاوى المالية في مركز شرطة رفح جنوب قطاع غزة، خلافاً مالياً بين اثنين من المواطنين إثر معاملة تجارية حول سيارة. 

وأوضح الرائد إبراهيم الهوبي مدير قسم الشكاوى المالية أن القسم تلقى شكوى من المواطن (م،ع) مفادها أن له مبلغ مالي قيمته "12700" دولار شيكل في ذمة المواطن (ن.ب) باقي ثمن سيارة بيعت له .

وأشار الهوبي بأن الشكاوى المالية جمعت طرفي الخلاف في مكتب الشكاوى المالية واستمعوا لبيّناتهما، لافتاً إلى أنه وبعد جهود حثيثة تم التوصل إلى حل الخلاف بينهما عبر تقسيط المبلغ المذكور بدفع شهرية وعبر إقرارات ملزمة

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟