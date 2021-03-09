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ناقش توفير الخدمة للرياضيين

"هنية" يشيد بالخدمات العلاجية في "مستشفى حمد" للتأهيل

09 آذار / مارس 2021 01:32

"هنية" يشيد بالخدمات العلاجية في "مستشفى حمد" للتأهيل

غزة- الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالخدمات العلاجية التي يقدمها مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية، خلال زيارته للمستشفى ولقاءه بالدكتور رأفت لبد مدير عام المستشفى، صباح اليوم الثلاثاء.


وتطرق عبد السلام هنية إلى احتياجات القطاع الرياضي في مجال العلاج والتأهيل للإصابات الرياضية، ومناقشة تفعيل اتفاقية تعاون مع مستشفى حمد لتأهيل الكادر الخاص بالعلاج الطبيعي والتعامل مع إصابات الملاعب، والاستفادة من الإمكانات المتوفرة بالمستشفى.

كما تناول أهمية التخصص في هذا المجال الطبي كونه لا تتوفر إمكانات مناسبة حتى الآن لعلاج بعض الحالات التي تتعرض لإصابات خاصة "الرباط الصليبي"، كما وجه هنية شكره للدعم الذي تقدمه دولة قطر من خلال مستشفى حمد ضمن المشاريع الحيوية التي تقدمها قطر لدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.  


بدوره رحب د. رافت لبد مدير عام مستشفى حمد بزيارة عبد السلام هنية ووفد المدراء العامون بالمجلس الأعلى، وأبدى استعداده للتعاون وتقديم الخدمات المتوفرة في المستشفى لتأهيل الرياضيين وتعزيز الكادر المتخصص في العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب.

وقال إن المستشفى سيعمل على إعداد اتفاق للتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة لتقديم ما يلزم في هذا الاتجاه، وتطرق إلى الخدمات المقدمة حاليا في المستشفى والتي تشمل المصابين والجرحى جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وقال لبد :" نهتم بفئة الأطفال والشباب لإعادة دمجهم في المجتمع والعودة سريعا لممارسة حياتهم بشكل طبيعي".

وأضاف :"لدينا تعاون وثيق مع مركز الأطراف الصناعية  التابع لبلدية غزة، ومستشفى الوفاء ونسعى لتوظيف الخدمة الطبية للمجتمع، ونخصص جزء تدريبي وتعليمي في هذا الجانب"
بعد ذلك اصطحب د. رأفت لبد وفد المجلس الأعلى في جولة على الأقسام التي تقدم الخدمات العلاجية في التأهيل، وقسم الأطراف الصناعية، واستمع الوفد لشرح عن الأجهزة والخدمات المقدمة للمواطنين.

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