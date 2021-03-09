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زراعة رفح تنفذ زيارات ميدانية لمزارع الدجاج اللاحم

09 آذار / مارس 2021 01:52

زراعة رفح تنفذ زيارات ميدانية لمزارع الدجاج اللاحم
زراعة رفح تنفذ زيارات ميدانية لمزارع الدجاج اللاحم

رفح- الرأي

أجرى قسم الانتاج الحيواني بمديرية زراعة رفح ،معاينة المزارع لإعطاء إفادات لتسهيل حصول المربين على هذه الخدمة، وفي نفس السياق تم تحديث قاعدة بيانات مزارع الدواجن ومواقعها وإضافة المزارع الحديثة الإنشاء لقاعدة البيانات.

ويأتي ذلك، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، من خلال مشروع استبدال سقف النايلون في مزارع الدواجن بالمنطقة الحدودية شرق شارع صلاح الدين بسقف زينكو.

وأكدت زراعة رفح أنه سيتم اعتماد طلبات الترخيص لهذة المزارع بعد تركيب الزينكو من الصليب الأحمر.

يأتي هذا المشروع متماشيا مع إستراتيجية الوزارة لتطوير مزارع الدواجن وخاصة المزارع التي سقفها نايلون.
 

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