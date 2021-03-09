إدارة المستشفيات يطلع على احتياجات مستشفى الصداقة التركي

غزة- الرأي

اطلع وفد من الادارة العامة للمستشفيات على احتياجات مستشفى الصداقة التركي من الأجهزة والكوادر البشرية، وذلك خلال زيارة ميدانية اليوم للمستشفى.

وتفقد الوفد خلال جولة على أقسام المستشفى قسم الاشعة، حيث من المتوقع تشغيل جهازC.T. والرنين المغناطيسي في الأيام القليلة القادمة، وتم الاتفاق على دعم القسم بعدد من الكوادر البشرية.

كما واطلع الوفد على احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية والادوية ودعمها بطواقم تكون قادرة على صرف العلاج على مدار 24 ساعة.

وعلى صعيد العناية المركزة، تم التوافق على توسيع العناية من (3-5) أسرة بحيث تصل الى 9 أسرة مجهزة بالأجهزة الطبية، بالإضافة الى تجهيزها بأجهزة تنفس صناعي خاصة بمرضى كوفيد، وتعزيزها بأخصائي عناية مركزة.

كما بحث الوفد دعم المستشفى بالاستهلاك الشهري من المياه، وتعزيز خدمات I.T.

يذكر أن السعة السريرية لمستشفى الصداقة التركي تصل الى (180) سرير مبيت وعناية مركزة، ومن المتوقع أن تصل الى (200) سرير في المرحلة المقبلة لدعم الخدمات الصحية لمرضى كوفيد.