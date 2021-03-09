وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر للأطفال ينقذ حياة طفل تعرض للاختناق وكالة الرأي الفلسطينية إدارة المستشفيات يطلع على احتياجات مستشفى الصداقة التركي وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنفذ زيارات ميدانية لمزارع الدجاج اللاحم وكالة الرأي الفلسطينية 45 مستوطناً يقتحمون الأقصى بحماية الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية إصابة راعي اغنام بانفجار جسم مشبوه جنوب الخليل وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يشيد بالخدمات العلاجية في "مستشفى حمد" للتأهيل وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح ينهي خلافاً مالياً بقيمة "12" ألف و700 دولار وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة إبداع للأبحاث وكالة الرأي الفلسطينية 13 وفاة و1828 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تتسلم مجموعة من الأجهزة والأدوات الطبية
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال زيارة ميدانية..

إدارة المستشفيات يطلع على احتياجات مستشفى الصداقة التركي

09 آذار / مارس 2021 01:54

إدارة المستشفيات يطلع على احتياجات مستشفى الصداقة التركي
إدارة المستشفيات يطلع على احتياجات مستشفى الصداقة التركي

غزة- الرأي

اطلع وفد من الادارة العامة للمستشفيات على احتياجات مستشفى الصداقة التركي من الأجهزة والكوادر البشرية، وذلك خلال زيارة ميدانية اليوم للمستشفى.

وتفقد الوفد خلال جولة على أقسام المستشفى قسم الاشعة، حيث من المتوقع تشغيل جهازC.T. والرنين المغناطيسي في الأيام القليلة القادمة، وتم الاتفاق على دعم القسم بعدد من الكوادر البشرية.

كما واطلع الوفد على احتياجات المستشفى من المستلزمات الطبية والادوية ودعمها بطواقم تكون قادرة على صرف العلاج على مدار 24 ساعة.

وعلى صعيد العناية المركزة، تم التوافق على توسيع العناية من (3-5) أسرة بحيث تصل الى 9 أسرة مجهزة بالأجهزة الطبية، بالإضافة الى تجهيزها بأجهزة تنفس صناعي خاصة بمرضى كوفيد، وتعزيزها بأخصائي عناية مركزة.

كما بحث الوفد دعم المستشفى بالاستهلاك الشهري من المياه، وتعزيز خدمات I.T.

يذكر أن السعة السريرية لمستشفى الصداقة التركي تصل الى (180) سرير مبيت وعناية مركزة، ومن المتوقع أن تصل الى (200) سرير في المرحلة المقبلة لدعم الخدمات الصحية لمرضى كوفيد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟