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مستشفى النصر للأطفال ينقذ حياة طفل تعرض للاختناق

09 آذار / مارس 2021 01:57

159266338_7873686455287مستشفى النصر للأطفال ينقذ حياة طفل تعرض للاختناق57_5268368986346269546_n
159266338_7873686455287مستشفى النصر للأطفال ينقذ حياة طفل تعرض للاختناق57_5268368986346269546_n

غزة- الرأي

ذكرت الدكتورة رضا ابو عاصي رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى النصر للأطفال أنه تم انقاذ حياة الطفل عماد رضوان ذو الثلاثة سنوات من الاختناق، مشيرة إلى وصوله  قسم العناية المركزة بعد وصوله قسم الطوارئ بحالة اختناق شديدة نتيجة انزلاقه بين عربة مصطفة مع الحائط اثناء اللعب بجانب بيته.

وأضافت د. أبو عاصي أن حالة الاختناق الشديدة أدت إلى حدوث تشنجات لدى الطفل مع تأثر درجة الوعي وكان هناك علامات على تأثر الدماغ بالحدث الذي " Decerebrate position x spasticity "، مشيرة أنه بعد عمل الأشعة المقطعية للدماغ والرقبة للتأكد من عدم وجود كسور او مشاكل بالدماغ بدأت خطة العلاج بوضع الطفل على جهاز التنفس الاصطناعي وعمل اللازم وفق بروتوكول العناية المركزة، وبعد 48 ساعة تم فصل الطفل تدريجيا عن جهاز التنفس وتلقى الرعاية اللازمة، وتم عمل خروج للطفل وهو بحالة جيدة جدا ودرجة وعي ممتازة.

بدورها، تقدمت عائلة الطفل بخالص الشكر والعرفان لجميع الطواقم الطبية على جهوده المميزة في انقاذ حياة الطفل وتسليم درع الشكر لطاقم العاملين.

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