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يعمل بها 55 شخص....

هيئة الاستثمار : تمويل 17 مشروعاً بقيمة 128 الف دولار

09 آذار / مارس 2021 02:04

هيئة الاستثمار : تمويل 17 مشروعاً بقيمة 128 الف دولار
هيئة الاستثمار : تمويل 17 مشروعاً بقيمة 128 الف دولار

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار عن تمويل 17 مشروعاً صغيراً بنظام القرض الحسن، وكان اجمالي مبلغ التمويل للمشاريع التي تمت الموافقة عليها 128000 دولار، يتم سدادها خلال 36 شهر، وقد تراوحت قيمة التمويل بين 1000 و 15000 ألف دولار.

و تنوعت مجالات عمل المشاريع الممولة بين مشاريع صناعية وزراعية وخدماتية وتجارية، حيث شملت تمويل معمل بلوك ودفيئات زراعية وورشة حدادة ومنجرة وبقالات ومطبعة ومنحل ومنجدة كنب وكوافير ومحل صيانة جوالات ومخبز معجنات ومحمص ومطحنة قهوة وبهارات ومحل تفصيل ملابس ومحل لبيع المكياجات والعطور.


وأكد علام غباين مدير عام الهيئة بأنه سيعمل في هذه المشاريع التي تم تمويلها حوالي 55 شخص ، وأن هذه المشاريع الممولة هي جزء من طلبات التمويل التي تم استقبالها في شهر يناير الماضي، وأن الزيارات التقييمية للمشاريع المسجلة ما زالت مستمرة، وسيتم تمويل جميع المشاريع التي تنطبق عليها الشروط.


ويذكر أن الهيئة تمول المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن وبدون فوائد ، بمبالغ مالية تصل إلى 20 الف دولار، وبآلية سداد ميسرة تصل إلى 50 شهر في المشاريع التي يزيد تمويلها عن 10 الاف  دولار

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