"القدرة" يتفقد قطاع الانتاج النباتي والحيواني في مواصي رفح

رفح- الرأي

تفقد وكيل وزارة الزراعة الفلسطينية د.إبراهيم القدرة، مزارعي منطقة المواصي في رفح جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن سلسلة الجولات والزيارات المكثفة التي تقوم بها الوزارة على مزارعين محافظات القطاع المختلفة.



وشملت الجولة مزارعي الانتاج النباتي والانتاج الحيواني، إضافة إلى تفقد الأعمال التطويرية محطة معالجة المياه العادمة لأجل الزراعة في رفح.



ورافق القدرة في الجولة، مدير زراعة رفح م.أكرم أبو دقة وفايز الشيخ مدير العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، إضافة إلى المهندسين المختصين في قطاعي الانتاج النباتي والحيواني في زراعة رفح.



وأكد القدرة، على مواصلة وزارته دعم المزارعين والمربين وحماية منتجهم، مستدلاً بذلك أنه تم الاعلان عن هذا العام "عام جودة مدخلات الانتاج والنهوض بقطاع الزيتون".



ودعا المزارعين والمربين إلى اتباع خطة الوزارة في تحديد مساحات وكميات الانتاج لتفادي الفائض وتجنب الخسائر، مشدداً على أهمية تنوع المحاصيل التسويقية للضفة الغربية والتصديرية للدول للعربية والخارج.



من جانبهم، أثنى المزارعين على جهود الوزارة في ضبط مدخلات الانتاج، والاستجابة السريعة لشكاويهم بالخصوص، مما انعكس بالايجاب على عملياتهم الزراعية، مطالبين بالمزيد من الرقابة، والعمل على تعويضهم عن خسائرهم من الكوارث الطبيعية، ولا سيما المنخفض القطبي الأخير.

