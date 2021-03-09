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من خلال تيار الإصلاح الديمقراطي

التنمية الاجتماعية تستلم مساعدات طبية لذوي الإحتياجات الخاصة

09 آذار / مارس 2021 11:21

التنمية الاجتماعية تستلم مساعدات طبية لذوي الإحتياجات الخاصة
التنمية الاجتماعية تستلم مساعدات طبية لذوي الإحتياجات الخاصة

غزة- الرأي

استلمت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم  الثلاثاء، قاقلة مساعدات محملة بالأجهزة والأدوات والمساعدات الطبية الخاصة بذوي الإعاقة  عن طريق التيار الإصلاحي الديمقراطي " ساحة غزة "  .


وعبرت الوزارة خلال مؤتمر صحفي نظمته اليوم في مخازنها الرئيسية في مدينة غزة وعلى لسان الناطق باسم الوزارة أ. عزيزة الكحلوت عن  شكرها للتيار الإصلاحي على هذه القاغلة ، داعيةً كافة الفصائل والمؤسسات إلى المساهمة في تقديم الدعم للأسر المحتاجة وكافة الشرائح المهمشة وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة .

من جانبه أكد عماد محسن الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي في قطاع غزة، على جهوزيتهم التامة لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة  , وان ما تقديمه اليوم من مساعدات لذوي الإعاقة هو بداية لتقديم مزيدا من الدعم والمساندة لكل شرائح المجتمع الفلسطيني المتضررة جراء الحصار الظالم المفروض على القطاع .

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