التنمية الاجتماعية تستلم مساعدات طبية لذوي الإحتياجات الخاصة

غزة- الرأي

استلمت وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم الثلاثاء، قاقلة مساعدات محملة بالأجهزة والأدوات والمساعدات الطبية الخاصة بذوي الإعاقة عن طريق التيار الإصلاحي الديمقراطي " ساحة غزة " .



وعبرت الوزارة خلال مؤتمر صحفي نظمته اليوم في مخازنها الرئيسية في مدينة غزة وعلى لسان الناطق باسم الوزارة أ. عزيزة الكحلوت عن شكرها للتيار الإصلاحي على هذه القاغلة ، داعيةً كافة الفصائل والمؤسسات إلى المساهمة في تقديم الدعم للأسر المحتاجة وكافة الشرائح المهمشة وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة .

من جانبه أكد عماد محسن الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي في قطاع غزة، على جهوزيتهم التامة لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة , وان ما تقديمه اليوم من مساعدات لذوي الإعاقة هو بداية لتقديم مزيدا من الدعم والمساندة لكل شرائح المجتمع الفلسطيني المتضررة جراء الحصار الظالم المفروض على القطاع .