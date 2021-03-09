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ضمن برنامج الزيارات

دائرة الإرشاد في وزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى

09 آذار / مارس 2021 11:33

دائرة الإرشاد في وزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى
دائرة الإرشاد في وزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى

غزة- الرأي

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد بوزارة الأسرى اليوم الثلاثاء، ستة أسرى من محافظة خانيونس-البلد جنوب قطاع غزة ، وذلك ضمن برنامج الزيارات لذوى الأسرى ، والذي استأنف مؤخراً بعد توقفه لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.
وأوضحت الوزارة،  أن تلك الزيارات تهدف إلى التواصل المستمر مع أهالى الأسرى، والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية والصحية والنفسية ، مشيرتاً أنه تم زيارة عدد "51" أسرة منذ بداية العاماً "2021".
وتمثلت هذه الجولة بزيارة ميدانية لعائلة الأسير بهاء الدين محمد علي القصاص (40) عاماً والمعتقل منذ 22 06 2002م والمحكوم 23 عاماً.
 كذلك تمت زيارة عائلة الأسير محمد حسن محمد غالي (41) عاماً والمعتقل منذ 03 07 2002م والمحكوم 25 عاماً. 
كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير احمد شكري ابراهيم القدرة (38) عاماً والمعتقل منذ 23 12 2002م والمحكوم 19 عاماً.
بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير عماد الدين محمد خميس صقر (49) عاماً والمعتقل منذ 01 06 2004م والمحكوم 21 عاماً. 
كذلك لزيارة ميدانية لعائلة الأسير إبراهيم محمد رياض إبراهيم ابو شاويش (33) عاماً والمعتقل منذ 24 07 2014م والمحكوم بالسجن 13 عاماً ونصف.
كما تمت زيارة عائلة الأسير محمد جمال فيصل رمضان (27) عاماً والمعتقل منذ 27 07 2014م والمحكوم بالسجن 12 عاماً.

157439570_1759424044235164_8717530035672358762_n دائرة الإرشاد في وزارة الأسرى تزور عدداً من أهالي الأسرى 156938980_1759423880901847_2876209967876555215_n 156991978_1759423824235186_5359087732456907969_n
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