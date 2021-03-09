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وزارة الأسرى تهنئ الأسيران "أبو كرش" و"سالم" بالافراج عنهما

09 آذار / مارس 2021 11:37

وزارة الأسرى تهنئ الأسيران "أبو كرش" و"سالم" بالافراج عنهما
وزارة الأسرى تهنئ الأسيران

غزة- الرأي

قدم وفد من وزارة الأسرى والمحررين ممثل بوكيل الوزارة بهاء المدهون، اليوم الثلاثاء، التهنئة الى الأسيرين المحررين علاء نافذ أبو كرش، ومحمد ديب سالم بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال.


وقدم الوفد درع الحرية إلى الأسير المحرر علاء أبو كرش 20 عاماً من مدينة غزة، بعد قضائه عامان في سجون الاحتلال.


كما تم زيارة  الأسير المحرر محمد ديب سالم 20 عاما من مدينة بيت لاهيا، بعد قضائه أربعة أعوام داخل سجون الاحتلال وتقديم درع الحرية له.


وعبر الوفد عن اعتزازه وتقديره بتضحيات الأسرى، والتمنيات أن ينعم كل الأسرى قريباً بالحرية والحياة السعيدة بلقاء الأهل والأحباب، بعد سنوات الحرمان والمعاناة التي عاشوها خلف قضبان الاحتلال.

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