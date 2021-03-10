"هنية" يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي

غزة- الرأي

استقبل عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، د. حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، والمستشار أشرف نصر الله عميد المعهد العالي للقضاء، ظهر اليوم الثلاثاء في مقر مجمع فلسطين الرياضي بغزة.



وتحدث د.حسن الجوجو عن أهمية الرياضة في حياة المجتمع وبناء الجسم السليم، وأشاد بما يقدمه عبد السلام هنية من جهود متواصلة لتطوير النشاط الرياضي، كما تطرق إلى جهود نادي القضاة في تقديم الخدمة التي تليق بمكانة القضاة وتوفير المكان الملائم لممارسة الهوايات والأنشطة الرياضية والثقافية.



بدوره، ثمن هنية ما يقدمه المجلس الأعلى للقضاء الشرعي من خدمات وجهود متواصلة في صياغة القوانين والتشريعات الخاصة بمعاملات المواطنين، وأبدى سعادته لتقديم مساهمة مالية للنشاط الرياضي في نادي القضاة وتخصيص أوقات للقضاة والمجلس الأعلى للقضاء لممارسة التدريبات في الصالة الرياضية بمجمع فلسطين الرياضي.