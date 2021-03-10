"هنية" يساند منتخب ألعاب القوى لذوي الإعاقة

غزة- الرأي

أكد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، على دعمه لمنتخب ألعاب القوى لذوي الإعاقة، في تحضيراته لخوض منافسات الملتقى الدولي في تونس، والتي تمهد لتحديد الأرقام المؤهلة للمشاركة في "بارالمبيك طوكيو" خلال صيف العام الحالي.



وقام هنية بزيارة لتدريبات المنتخب في ملعب اليرموك بمدينة غزة، ظهر اليوم الثلاثاء، وتابع استعدادات اللاعبين بقيادة المدرب مازن سرحان، واستمع لاحتياجات اللاعبين وتحضيراتهم للسفر إلى تونس الأسبوع المقبل.



ووعد بتقديم التسهيلات الخاصة بسفر المنتخب، والمساهمة في إنجاح المشاركة الدولية وصولا لتمثيل فلسطين في " البارالمبية" القادم.



وقال هنية لقد قدم أبطال ألعاب القوى نماذج مشرفة في المشاركات الدولية منهم البطل حسام عزام ومحمد فنونة وخميس زقوت ومجموعة من الأبطال.

وأضاف:" نفتخر بأبطالنا أصحاب الهمم ونسعى لمواصلة الإنجازات، لن تقف الإعاقة واستهداف الاحتلال الإسرائيلي لشعبنا حائلا أمام طموحات شبابنا واعتلاء منصات التتويج".



بدورهم شكر اللاعبون زيارة هنية ومساندته لهم، وأكدوا جاهزيتهم لتمثيل فلسطين بصورة مشرفة.