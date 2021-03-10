ثنائية هالاند تقود دورتموند لعبور أشبيلية إلى دور الثمانية

أحرز إيرلينغ هالاند هدفا في كل شوط ليقود بروسيا دورتموند للتعادل 2-2 مع ضيفه أشبيلية، اليوم الثلاثاء، والتأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتفوقه 5-4 في النتيجة الإجمالية.

ووصل المهاجم النرويجي إلى هدفه 20 في 14 مباراة في دوري الأبطال والعاشر في المسابقة هذا الموسم من ركلة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 54 بعدما منح فريقه التقدم من تمريرة ماركو رويس في الشوط الأول عكس مجريات اللعب.

وقلص أشبيلية، الذي بلغ دور الثمانية للمسابقة في 2018، الفارق عبر يوسف النصيري من ركلة جزاء في الدقيقة 66 وأدرك اللاعب ذاته التعادل بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وأصبح هالاند (20 عاما) أكثر لاعبي النرويج تسجيلا للأهداف في تاريخ البطولة متفوقا بهدف واحد على أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد، وبلغ دورتموند دور الثمانية لأول مرة منذ 2017.

وحصل هالاند على ركلة جزاء بعد تدخل حكم الفيديو المساعد بسبب ارتكاب خطأ قبل أن يضع الكرة بعدها في الشباك.

ونفذ اللاعب النرويجي الركلة لكن الحارس ياسين بونو أنقذها قبل أن تُعاد مرة أخرى ويهز هالاند الشباك.