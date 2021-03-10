تعليم شرق خان يونس دورة إعداد وتطوير أداء المرشد

خان يونس- الرأي

افتتحت مدير افتتحت مدير الدائرة الفنية أ.فاطمة الخالدي دورة إعداد وتطوير أداء المرشد.

جاء ذلك، بحضور رئيس قسم الإرشاد و التربية الخاصة أ. أشرف أبو عنزة ، ومدرب الدورة أ. أديب سويدان، ، وذلك في قاعة التدريب بالمديرية.



وفي كلمتها أكدت الخالدي على أهمية هذه الدورة للمرشدين وذلك لإكسابهم المهارات والتي تتيح التعرف على آليات التعامل مع كافة شرائح الطلبة، بما يحقق أهداف العملية التعليمية، مثنيًا على جهود قسم الإرشاد والتربية الخاصة الذي بادر إلى تنظيم هذه الدورة.



بدوره، أوضح أبو عنزة أن الدورة تستهدف المرشدين الجدد، والتي من شأنها تعمل على تطوير وتعزيز مهارات المرشد التربوي ، مشيرًا إلى أن مدة الدورة 3 ساعات تدريبية موزعة على 8 أيام.