التدخل وحفظ النظام شمال غزة تُنفذ 128 مهمة في فبراير

غزة- الرأي

نفذَّت شرطة التدخل وحفظ النظام بمحافظة شمال غزة 128 مهمة متنوعة خلال شهر فبراير الماضي لعام 2021م.

وأوضح تقرير إحصائي أن قوات التدخل بمحافظة الشمال نفذت 90 دورية بسط سيطرة بواقع دوريتين يومياً ضمن خطة تأمين خط الساحل بشكل يومي على مدار 24 ساعة، إلى جانب تنفيذ مهمة واحدة في تأمين الأموال والبنوك.

وأشار إلى مشاركة قوات التدخل في المحافظة بواقع 13 مهمة ضمن تأمين مباريات دوري كرة القدم بالمحافظة، إلى جانب مشاركتها في 6 مهام تأمين حالات وفاة كورونا.

وأوضح التقرير مشاركة قوة تدخل الشمال في مهمتين تأمين نزلاء ونقلهم للمحكمة ومهمات أخري، بالإضافة لمشاركتها في 12 مهام إسناد لقوة مراكز شرطة الشمال للسيطرة على المشاكل العائلية.

وبخصوص المشاركة وإسناد الإدارات المتخصصة بين التقرير مشاركة قوة التدخل في 4 مهام مع الإدارات المتخصصة من شرطة البلديات، وإدارات أخرى.