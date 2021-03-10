وكالة الرأي الفلسطينية توغل لجرافات الاحتلال شرق غزة وإطلاق نار على الصيادين وكالة الرأي الفلسطينية جيرارد: جماهير ليفربول لا ترغب في تعييني بدلا من كلوب وكالة الرأي الفلسطينية ثنائية هالاند تقود دورتموند لعبور أشبيلية إلى دور الثمانية وكالة الرأي الفلسطينية بورتو بعشرة لاعبين يصعق يوفنتوس ويبلغ دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا وكالة الرأي الفلسطينية كيف يؤثر الإمساك على جسمك وطرق الوقاية؟ وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 2 مليون و622 ألف وفاة بـ"كورونا" عالمياً وكالة الرأي الفلسطينية فوائد الثوم مع العسل للتنحيف.. تعرف عليها وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من بيت لحم وجنين وكالة الرأي الفلسطينية مومياوات تماسيح تكشف عن تفاصيل مثيرة في مصر القديمة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة: مقتل مواطن بإطلاق نار خلال شجار عائلي بحي الشجاعية
أخبار » الأخبار الحكومية

التدخل وحفظ النظام شمال غزة تُنفذ 128 مهمة في فبراير

10 آذار / مارس 2021 10:24

التدخل وحفظ النظام شمال غزة تُنفذ 128 مهمة في فبراير
التدخل وحفظ النظام شمال غزة تُنفذ 128 مهمة في فبراير

غزة- الرأي

نفذَّت شرطة التدخل وحفظ النظام بمحافظة شمال غزة 128 مهمة متنوعة خلال شهر فبراير الماضي لعام 2021م.

وأوضح تقرير إحصائي أن قوات التدخل بمحافظة الشمال نفذت 90 دورية بسط سيطرة بواقع دوريتين يومياً ضمن خطة تأمين خط الساحل بشكل يومي على مدار 24 ساعة، إلى جانب تنفيذ مهمة واحدة في تأمين الأموال والبنوك.

وأشار إلى مشاركة قوات التدخل في المحافظة بواقع 13 مهمة ضمن تأمين مباريات دوري كرة القدم بالمحافظة، إلى جانب مشاركتها في 6 مهام تأمين حالات وفاة كورونا.

وأوضح التقرير مشاركة قوة تدخل الشمال في مهمتين تأمين نزلاء ونقلهم للمحكمة ومهمات أخري، بالإضافة لمشاركتها في 12 مهام إسناد لقوة مراكز شرطة الشمال للسيطرة على المشاكل العائلية.

وبخصوص المشاركة وإسناد الإدارات المتخصصة بين التقرير مشاركة قوة التدخل في 4 مهام مع الإدارات المتخصصة من شرطة البلديات، وإدارات أخرى.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟