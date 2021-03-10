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وسرعة الفصل في قضايا الرأي العام

نيابة الوسطى ومحكمة البداية يؤكدان على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

10 آذار / مارس 2021 10:40

نيابة الوسطى ومحكمة البداية يؤكدان على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة
نيابة الوسطى ومحكمة البداية يؤكدان على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة

الوسطى- الرأي

أكد رئيس نيابة الوسطى الكلية المستشار نهاد الرملاوي، ورئيس محكمة بداية الوسطى المستشار ضياء الدين الأسطل، على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحق الدفاع المكفول دستورياً، وسرعة إجراءات التقاضي في الجنايات الخطرة وقضايا الرأي العام، خاصةً جرائم القتل.

جاء ذلك،  خلال اجتماعهما بحضور القاضي أسامة أبوجامع ووكيلا النيابة محمد الجديلي و محمد الطويل، ورؤساء الأقلام،

وناقش الطرفان تذليل العقبات التي تعترض جودة العمل، وتحسين الخدمات القضائية التي تُسهم في تقصير أمد التقاضي، والتأكيد على دقة البيانات والعنوانين في إجراءات التبليغ، وتزويد النيابة للمحكمة بكشف الجلسات خاصة الكفالات والاستئنافات.

كما تعاون الأطراف على تأمين إحضار المتهمين والشهود للمحكمة، وتوضيح المزيد من التفاصيل الهامة في لوائح الاتهام المودعة أمام المحكمة، وإسقاط الملفات المتصالح عليها والمنقضية بالصلح الجزائي من جدول أعمال المحكمة؛ بما يحقق الحفاظ على النسيج المجتمعي والسلم الأهلي.

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