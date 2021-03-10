النيابة و محكمة بداية غزة يؤكدان على تيسير خدمات المواطنين العدلية

غزة- الرأي

أكد رئيسا قلم نيابة غزة الكلية أ.محمد أبوحلبية، ورئيس قلم محكمة بداية غزة أ.عمار قنديل، على تيسير خدمات المواطنين العدلية، وانتظام جلسات المحاكم بمواعيدها، وتأمين إحضار الملفات لأعضاء النيابة المترافعين، وتضافر الجهود في تعزيز ثقة المواطن بمنظومة القضاء.

وتباحث الطرفان تكامل الأدوار والتعاون المشترك فيما بينهما، ووضع آلية مشتركة لسهولة الوصول إلى البيانات والأحكام والقرارات بشكل سريع، ومنح الصلاحيات للنيابة الكلية عبر برنامج "الميزان" الخاص بعمل المحاكم؛ لتيسير الإجراءات، وتوحيد قاعدة البيانات.

وكرم أ.أبوحلبية رئيس قسم الجزاء في محكمة بداية غزة أ.إكرام عليوة، تقديراً لجهوده وعمله الدؤوب في خدمة العدالة، وسرعة استجابته وتعاونه المشترك مع الشق الإداري في النيابة الكلية.