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ضمن مبادرة شباب ضد البطالة التي تنفذها بلدية الزهراء

"محيسن" يفتتح عدة مشاريع شبابية في مدينة الزهراء

10 آذار / مارس 2021 11:01

"محيسن" يفتتح عدة مشاريع شبابية في مدينة الزهراء

غزة- الرأي

افتتح رئيس الهيئة  العامة  للشباب والثقافة الأستاذ أحمد محيسن، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس  بلدية الزهراء  مروان حمد مجموعة  من المشاريع  التجارية  ضمن المرحلة  الثانية  من مبادرة شباب ضد البطالة  الذي تنفذها  بلدية الزهراء .

وعبر محيسن، عن " سعادته بهذه المشاريع التي تحد من البطالة وتساعد الشباب على توفير قوت يومهم، مشيداً بدور البلدية لخلق فرص عمل للعاطلين من خلال هذه المشاريع الصغيره".

وثمن ، دور البلدية في دعم وتمكين الشباب، وتحفيزهم على المشاريع الريادية في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، داعياً بالعمل على تحسين وضع القطاع الخاص ودعمهم بجميع الوسائل من أجل بناء مجتمع أفضل.

وقال إن الهيئة  العامة  تحاول ايجاد فرص عمل  من خلال  برنامح المشاريع الممولة من احباء غزة ماليزيا ، مشيرا أن اللجنة المكلفة لفرز مجموعة من المشاريع الريادية المميزه شارفت على الانتهاء بعدها يتم الاعلان عن أفضل المشاريع التي وقع عليها الاختيار " 

وشكر محيسن بلدية الزهراء على هذه المبادرة الداعمة للشباب الذي تساعدهم في حياتهم في ظل المعاناة التي يعانيها الشباب الفلسطيني اليوم.

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