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الشرطة النسائية بمحافظة خانيونس تنفذ 242 مهمة خلال فبراير

10 آذار / مارس 2021 11:04

الشرطة النسائية بمحافظة خانيونس تنفذ 242 مهمة خلال فبراير
الشرطة النسائية بمحافظة خانيونس تنفذ 242 مهمة خلال فبراير

خان يونس- الرأي

نفّذت الإدارة العامة للشرطة النسائية بمحافظة خان يونس، 242 مهمة خلال شهر فبراير المنصرم، تنوعت ما بين استقبال شكاوى وحل قضايا ودياً، وتنفيذ مهمات وإلقاء محاضرات.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن إدارة الشرطة النسائية بخان يونس أنها استقبلت 100 شكوى وإفادة من المواطنات، فيما عملت على حل 23 قضايا بشكل ودي أو بتعهدات.

وأوضح، مشاركة الشرطة النسائية في التحقيق في 33 قضية مختلفة، إلى جانب المشاركة في 7 مهمات تفتيش و5 مهمات ترحيل نزيلات، و6 مهمات إحضار مشروحات وضم حضانة ومشاهدة.

وبيّن التقرير أن الشرطة النسائية بخان يونس شاركت في "13" فعاليات وأنشطة متنوعة تمت دعوتهم إليها، و11"قضية اعتداء، و"13"مهمات تأمين محكمة شرعية.

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