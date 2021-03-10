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عبر الرقم المجاني للاستعلامات

"مدير الشرطة النسائية" تستقبل شكاوى واستفسارات المواطنات

10 آذار / مارس 2021 11:07

"مدير الشرطة النسائية" تستقبل شكاوى واستفسارات المواطنات

تواصل إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، برنامجها المستمر بتخصيص النافذة المفتوحة للتواصل بين المسؤولين في الوزارة والمواطنين عبر الرقم المجاني للاستعلامات.

وتواجدت العقيد د. ناريمين عدوان مدير عام الشرطة النسائية، أمس الثلاثاء، لاستقبال اتصالات المواطنات وتلقي ملاحظاتهن وشكاواهن على مدار ساعتين، ما بين الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

وأجابت العقيد عدوان على تساؤلات واستفسارات المواطنين، مستمعةً إلى عددٍ من الشكاوى المتعلقة بعمل الشرطة النسائية، من خلال الرقم المجاني 1800131313.

وتركزت اتصالات المواطنات، حول القضايا الواردة في دائرة حماية الأسرة التابعة للشرطة النسائية، ومسابقة المستجدات للعمل ضمن كوادر وزارة الداخلية، والإشكاليات التي تواجه بعض النساء في المراكز الشُرطية.

وخلال اللقاء، قدّمت العقيد "عدوان" حلولًا لعددٍ من القضايا التي تقدمت المواطنات بها، وذلك من خلال التواصل بشكل مباشر مع جهات الاختصاص في الشرطة ووزارة الداخلية، في حين تم تسجيل باقي الاتصالات والشكاوى من أجل العمل على متابعتها وحلّها مع أصحابها فيما بعد، عن طريق الحضور المباشر، أو عبر الاتصال الهاتفي.

وأكدت "عدوان" أن الشرطة النسائية، تسعى لأن نكون الحاضنة الأولى التي تقوم باحتواء المرأة الفلسطينية، وتُسخِّر كل ما لديها من جهود من أجل خدمة المواطنات، والحفاظ على أمنهن واستقرارهن، واستمرار دورهن الرائد في المنظومة المجتمعية.

ويأتي هذا اللقاء، ضمن برنامج أسبوعي تقوم به العلاقات العامة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، لتعزيز نوافذ التواصل المباشر بين المسؤولين في الوزارة وبين المواطنين، بما يسهم في سرعة حل مشاكل المواطنين، والإجابة عن استفساراتهم المختلفة، ودراسة مقترحاتهم بما يساهم في تقديم الخدمة للجمهور بأفضل صورة.

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