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الصحة: اتساع المستوى الكمي للخدمات الصحية حتى العام 2020

10 آذار / مارس 2021 11:31

الصحة: اتساع المستوى الكمي للخدمات الصحية حتى العام 2020
الصحة: اتساع المستوى الكمي للخدمات الصحية حتى العام 2020

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة خلال تقرير إنجازاتها عن الأعوام (2006_2020) الصادر عن مركز المعلومات الصحية الفلسطيني بوزارة الصحة إلى اتساع المستوى الكمي للخدمات التي تقدمها الوزارة، حيث ارتفع عدد مستشفيات قطاع غزة من (10) مستشفيات منذ العام 2006 الى (14) مستشفى خلال العام 2020.

وذكر التقرير ازدياد عدد اسرة المستشفيات من (1.587) الى (2.616) سريرا خلال أربعة عشرة عاما من العمل الدؤوب لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرض، حيث وصل عدد اسّرة العناية المركزة الى (150) سريرا في العام 2020.

وأشار التقرير الى الزيادة في اسرة الحضانات لتصبح (137) سريرا بعدما كانت  (81) سريرا في العام 2006.

وبيّن التقرير أن اجمالي عدد وحدات غسيل الكلى في مستشفيات الوزارة (152) وحدة خلال 2020، يعمل منها (135) وحدة، وتخدم (938) مريضا.

159016096_730532697824721_1635630867178622146_n الصحة: اتساع المستوى الكمي للخدمات الصحية حتى العام 2020
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