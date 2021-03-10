"هنية" يشيد بجهود الإدارة العامة للمرور في فرض النظام

غزة- الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور والنجدة ودورها في تنظيم الطرق وتسهيل سير المركبات في داخل المدن والطرق الرئيسية.

جاء ذلك، خلال استقبال للعقيد تامر شحادة مدير الإدارة العامة للمرور والنجدة بمحافظات غزة، والوفد المرافق من مدراء الإدارة العامة، صباح اليوم الأربعاء في مقر المجلس بغزة.



ورحب عبد السلام هنية، بالوفد وثمن ما تقدمه شرطة المرور من تسهيلات للسائقين ومراعاة الظروف الاقتصادية واستقبال السائقين والاستماع لمطالبهم والتخفيف عنهم.

وأبدى ترحيبه باستقبال أنشطة شرطة المرور وتنظيم فعاليات رياضية لإحياء يوم المرور العالمي، وبث مقاطع توعوية عبر قنوات مؤسسة أمواج الإعلامية.



وعبر العقيد تامر شحادة عن تقديره للجهود التي يقدمها المجلس الأعلى في خدمة الرياضة والارتقاء بها على صعيد المنشآت، وأكد على أهمية النشاط الرياضي كمتنفس للمواطنين والشباب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

كما تناول شحادة رؤية شرطة المرور والجهد المبذول في إظهار الصورة الحضارية للوطن، ومراعاة الحالة الاقتصادية وتقدير الظروف للسائقين، وفتح المجال لاستقبال مطالب المواطنين والسائقين لتحسين الخدمات.