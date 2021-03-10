"المراقب العام" يبحث التعاون مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء

غزة- الرأي

بحث المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ماهر بنات، اليوم الأربعاء سبل تعزيز التعاون المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع بين المراقب العام، ومساعده العميد خالد أبو سيدو مساعد المراقب العام للشئون القانونية والمحافظات، والمستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وأشار اللواء بنات إلى أهمية اللقاء الذي يهدف لحل ومتابعة عدد من القضايا ذات العلاقة وآلية العمل مع الشرطة القضائية بما يخدم مصالح المواطنين.

وأكد اللواء بنات خلال الزيارة على تكاملية العلاقة بين وزارة الداخلية وبين المؤسسة القضائية، مشيراً إلى دور مكتب المراقب العام في متابعة عمل الشرطة القضائية في تنفيذ أوامر القضاء بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين.

وفي نهاية اللقاء أثنى المستشار عابد على زيارة المراقب العام لوزارة الداخلية، مشيداً بأدائه وأهمية دوره في مراقبة أداء أجهزة وزارة الداخلية.