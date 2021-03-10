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في توظيف برامج المحاكاة

تعليم شرق خان يونس ينظم دورة تدريبية لقيمي المختبرات العلمية

10 آذار / مارس 2021 12:13

تعليم شرق خان يونس ينظم دورة تدريبية لقيمي المختبرات العلمية
تعليم شرق خان يونس ينظم دورة تدريبية لقيمي المختبرات العلمية

خان يونس- الرأي

نظم قسم التقنيات التربوية بمديرية تعليم شرق خان يونس دورة تدريبية لقيمي المختبرات العلمية حول توظيف برامج المحاكاة عبر أدوات التعلم عن بعد.

بحضور مدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي، ورئيس قسم التقنيات م. أسماء أبو موسى، ومشرف المختبرات العلمية بالمديرية أ. محمد حنون وذلك في مركز التدريب التابع للمديرية بمدرسة طيبة الثانوية للبنات.


وخلال كلمتها أشارت أ. الخالدي إلى أهمية محتوى الدورة وحداثة فكرتها التي تتناسب مع واقع التعليم الإلكتروني في ظل جائحة كورونا، كما أثنت على جهود المعلمين مشجعًة الأفكار الريادية والإبداعية التي تتطلبها المرحلة الحالية في التعليم لضمان جودة الممارسات التعليمية في ظل الجائحة.


بدورها أفادت م. أبو موسى أن الدورة تأتي ضمن جهود الوزارة في تطوير الأداء المهني لقيمي المختبرات وتتناول الدورة سلسلة من اللقاءات بواقع 12 ساعة تدريبية تتضمن برامج المختبرات الافتراضية و برامج الواقع المعزز وآليات توظيفها في هذه الصفوف.
 

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