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"العقاد": بدء خدمات مستشفى الأوروبي بشكل تدريجي الأسبوع المقبل

10 آذار / مارس 2021 12:32

غزة- الرأي

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد ، إن المستشفى سيستأنف تقديم الخدمات الصحية بشكل تدريجي وذلك مطلع الأسبوع المقبل .

ولفت إلى أنه وبعد ان ادى مستشفى غزة الاوروبي رسالته بامتياز ونجاح مكن القطاع الصحي من استيعاب الموجة الاكبر خلال الفترة الماضية ، يجري العمل لاتمام التجهيزات المطلوبة من أجل اعادة خدماته السابقة أمام حاجة المواطنين . 

وأفاد د. العقاد إن المرحلة الاولى من عودة العمل بالمستشفى ستشمل طوارئ الاطفال وقسم الحضانة والعيادة الخارجية والعناية المركزة للأطفال تليها عمليات اليوم الواحد للأطفال .

وأضاف د. العقاد أن اعيننا لازالت مفتوحة لمتابعة الحالة الوبائية اليومية وقد استطاعت الوزارة تخصيص  اقسام مجهزة في مختلف المستشفيات تضمن استيعاب الحالة الحالية لعدد الاصابات وما قد يطرأ عليها من تغيرات في أي لحظة .

وأشار د. العقاد أن المستشفى سيواصل تقديم الرعاية الطبية لحالات كوفيد ١٩ ، في مبنى مستقل وضمن اجراءات الوقاية والسلامة الصحية المتبعة بطاقة سريرية ٧٢ سريرا، مبيناً أن الفرق الفنية والهندسية تباشر اجراء التجهيزات المطلوبة وتهيئة بيئة العمل لاستئناف تقديم خدمات أخرى خلال الفترة المقبلة.

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