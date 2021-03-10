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خلال ورشة عمل

بلدية خان يونس تناقش المشاكل المرورية بمفترق التحلية

10 آذار / مارس 2021 12:47

بلدية خان يونس تناقش المشاكل المرورية بمفترق التحلية
بلدية خان يونس تناقش المشاكل المرورية بمفترق التحلية

خان يونس- الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، ورشة عمل متخصصة لمناقشة المشاكل المرورية وأبرز التحديات القائمة في مفترق التحلية والتي أودت بحياة الأبرياء خلال السنوات القليلة السابقة من سكان المنطقة والمارة.

وشارك في الورشة القائم بأعمال مدير عام البلدية أ. محمـد الأسطل، ومُسير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس، ومهندسي دائرة المشاريع بالبلدية، ومختصين من بلدية غزة، وكذلك ممثلين عن وزارتي الأشغال والنقل والمواصلات، وشرطة المرور بالإضافة إلى سكان حي معن.

وخلال الورشة تم استعرض المشاكل المرورية والحوادث القاتلة التي حصلت على مفترق التحلية التي راح ضحيتها الأبرياء من أبناء شعبنا من كافة الفئات العمرية، ومناقشة مسببات تلك الحوادث والطرق الواجبة لتلافيها من خلال تطوير منطقة التحلية وإنشاء ميدان لإحداث السلاسة المرورية بشكل انسيابي لحل مشكلة الحوادث.

وأكد المشاركون في ورشة العمل على مطالبة الجهات الحكومية بضرورة  إجراء التعديلات الطارئة على مفترق دوار التحلية من خلال تنفيذ مشروع طارئ ومتكامل لمنع تكرار الحوادث والحفاظ على سلامة أبناء شعبنا.

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