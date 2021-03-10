الدفاع المدني في شمال غزة يُنفذ 336 مهمة خلال فبراير

غزة- الرأي

نفذَّت طواقم الدفاع المدني بمحافظة شمال غزة 336 مهمة خلال شهر فبراير من العام 2021م المنصرم، تنوعت بين مهام إطفاء وإنقاد وإسعاف ودورات تدريبية ومتابعة للمصانع والمنشآت.

وأوضحت الطاقم خلال تقرير لها، أن مهام الاطفاء بلغت 42 مهمة، بينما نفذت طواقم الانقاذ 48 مهمات انقاد وشملت سحب سيارة واسناد حريق وفتح شقق مغلقة على أطفال.

وأظهر التقرير أن فِرق الاسعاف والطوارئ نفذت 56 مهمة لإنقاذ المواطنين نتيجة الحرائق وحوادث الطرق وحالات مرضية وغيرها، فيما نفذ قسم المتابعة والتفتيش 190 مهمة تنوعت من جولات تفتيش وجولات أمن وسلامة على المصانع والمنشآت والحرف بمحافظة الشمال.

يذكر، أن طواقم الدفاع المدني على مدار الساعة على أهبة الاستعداد لتلبية استغاثت ونداءات المواطنين على الرقم المجاني 102.