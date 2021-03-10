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الصحة: تطوير الكادر البشري لتحسين الخدمات الصحية والطبية

10 آذار / مارس 2021 12:59

الصحة: تطوير الكادر البشري لتحسين الخدمات الصحية والطبية
الصحة: تطوير الكادر البشري لتحسين الخدمات الصحية والطبية

غزة- الرأي

قال مدير عام الشؤون الادارية   محمود حماد، إن وزارة الصحة قدمت الكثير من الخدمات الصحية من خلال الكوادر البشرية والارتقاء في مستوى تطوير الكادر البشري.


كما ولفت حماد إلى أن عدد العاملين في وزارة الصحة شهد تطوراً ملموساً، إذ بلغ عدد العاملين عام (7,693) كادرا عام 2006، وبلغ (11,031) كادر بشري حتى نهاية عام 2020.


وأكد أ.حماد أن الوزارة أخذت على عاتقها تطوير الكادر البشري لتقديم الخدمات الصحية بجودة عالية وتحسين الخدمة الطبية في مختلف التخصصات.


ويذكر أن عدد الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني في مختلف التخصصات وصل إلى (150) طبيباً، و(450) طبيبا ملتحقا في برنامج البورد مما أدى إلى نقلة نوعية في أداء المنظومة الصحية، والحاصلين على دبلوم عالي ودراسات عليا، بلغت ما يزيد عن (660) من العاملين في القطاع الصحي.


وفيما يتعلق بجائحة "كوفيد 19"، قال أ.حماد " أن الوزارة وضعت خطة مبرمجة منذ دخول الفايروس لقطاع غزة شكلت خلالها إدارة الكادر البشري".


وأضاف بأنه تم العمل وفق منهجية متخصصة وحصر الكوادر البشرية في المواقع على حسب احتياج العمل وخاصة إدارة المحاجر الصحية، مشيرا بأنه تم إصابة ما يزيد عن (2200) موظف ب "كوفيد19"، خلال تأدية المهام الوظيفية من كافة المواقع الصحية.

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