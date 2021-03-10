تربية الوسطى تحتفل بيوم المياه العالمي

الوسطى- الرأي

ضمن جهود الوزارة الرامية لرفع الوعي الصحي، نظمت مديرية التربية والتعليم بالوسطى احتفالاً بمناسبة يوم المياه العالمي، بالتعاون مع مؤسسة"إمباكت" الدولية والاتحاد الاوروبي، بمدرسة رودلف فلتر الاساسية المشتركة.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ورئيس شعبة الصحة وليد عطية ومديرة المدرسة غادة عيسى وطلاب المدرسة والهيئة التدريسية.



وفي بداية الاحتفال رحب مدير الدائرة الفنية بالمشاركين، وتحدث عن أهمية هذه الأنشطة والفعاليات التي تهدف لغرس القيم الحميدة في نفوس الطلبة منذ الصغر وفي مقدمتها الحفاظ على نعمة الماء وعدم إهداره وتربية الطلاب على ثقافة الترشيد في استخدام المياه، وشكر حمدان مؤسسة إمباكت والاتحاد الاوروبي على تنفيذ ودعم هذه الفعالية التي تجمع ما بين الترفيه والتربية لأبنائنا الطلبة.



رئيس قسم الصحة المدرسية أوضح أن الهدف من هذا الاحتفال هو زيادة الوعي لدى الطلبة بأهمية المياه والحفاظ عليها، وغرس ثقافة ترشيد الاستهلاك لدى الطلبة للحفاظ على المياه باعتبارها أحد أهم مصادر استمرار الحياة على وجه الأرض، وتوجّه العزازي بالشكر لمدرسة رودلف فالتر الأساسية المشتركة على التفاعل والمشاركة في فعاليات الاحتفال وعلى التنظيم والالتزام بالإجراءات الصحية.



هذا وتخلل الاحتفال عرض مسرحي ومسابقات وعرض دمى والعديد من الفقرات والفعاليات الهادفة، وشهدت تفاعل ومشاركة فاعلة من قبل طلاب وطالبات المدرسة.