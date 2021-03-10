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مدرسة بلقيس اليمن بتعليم غرب غزة تكرم ثلة من طالباتها المتفوقات

10 آذار / مارس 2021 01:10

مدرسة بلقيس اليمن بتعليم غرب غزة تكرم ثلة من طالباتها المتفوقات
مدرسة بلقيس اليمن بتعليم غرب غزة تكرم ثلة من طالباتها المتفوقات

غزة- الرأي

كرمت مدرسة بلقيس اليمن الثانوية للبنات ثلة من طالبتها المتفوقات في الفصل الدراسي الأول.

جاء ذلك بحضور مدير د. عبد القادر أبو علي مدير التربية والتعليم ، د. جمال الفليت مدير الدائرة الفنية ود. محمد كاشف رئيس المجلس الأعلى لأولياء الأمور والأستاذ تامر النمرة رئيس العلاقات العامة والإعلام ود. رامي فارس مشرف ملف المنسقين الإعلاميين بمديرية غرب غزة.


ورحبت مديرة المدرسة أ. ناريمان وشاح بالضيوف المشاركين في حفل التكريم وتقدمت بالشكر للهيئة التدريسية ، وهنأت الطالبات على تميزهن في الفصل الدراسي الأول.
وألقى الدكتور عبد القادر أبو علي كلمة هنأ فيها الطالبات المتفوقات رغم الظروف الصعبة التي عاشها الطلبة في ظل جائحة كورونا ، وأثنى أبو علي على جهود إدارة المدرسة والهيئة التدريسية التي كان لها الأثر الكبير في تفوق الطالبات وتمنى لهن مزيداً من التألق والنجاح.


بدوره تقدم د. محمد الكاشف بالشكر والتقدير لطاقم مدرسة بلقيس اليمن الذي عمل في ظروف استثنائية أسهمت في تفوق الطالبات وحصولهن على معدلات مرتفعة مؤكداً على قدرة شعبنا بكل شرائحه على تجاوز كافة المحن والصعوبات .


وأشاد الكاشف بجهود طواقم مديرية غرب غزة خلال جائحة كورونا وبروح العمل التعاوني مع المجلس الأعلى لأولياء الأمور الأمر الذي ساهم في تذليل العديد من الصعوبات.
وفي نهاية الاحتفال قامت مديرة المدرسة والوفد الزائر بتقديم الهدايا والشهادات التقديرية للطالبات المتميزات.

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