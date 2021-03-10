"معروف" يُكرم الموظفات العاملات بالإعلام الحكومي بمناسبة يوم المرأة

غزة- الرأي

كرّم رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف اليوم برفقة عدد من مدراء الوزارة الموظفات العاملات بالمكتب الإعلامي الحكومي في مختلف الإدارات والأقسام.

جاء ذلك، لتهنئتهم بمناسبة يوم المرأة العالمي، حيث شملت الزيارة الموظفات في المقر الرئيسي وإذاعة وصحيفة ووكالة الرأي.



وأكد معروف على أهمية هذه المناسبة والتي تدلل على روح الوفاء الأصيل للمرأة والأم الفلسطينية في كافة الميادين، معبرا عن اعتزازه بدور جميع العاملات في المجال الإعلامي وحرصهن على خدمة الإعلام والقضية الفلسطينية.



وأثنى معروف على الإنجازات التي حققتها المرأة الفلسطينية ونضالها جنباً إلى جنب مع الرجل، مؤكدا أن الوزارة ستواصل بذل كل جهد مستطاع من أجل مساندة موظفاتها وتعزيز حضورهن في كافة المواقع، مشيرا إلى العطاء الكبير الذي تقدمه الموظفات في الوزارة، ودورهن في إنجاح جهودها الإعلامية.



وأشاد معروف بدور المرأة في العمل كونها تشكل نموذجا في العطاء المتواصل، وأن شهر آذار حافل بالمناسبات الخاصة بتقدير دور المرأة في المجتمع، لافتا إلى أن المرأة الفلسطينية هي المدرسة الأولى في حياة الأفراد، وهي الملامح الأولى لوجه المستقبل المشرق ,وأن المرأة تصنع دورها في مجتمعها بدءا من البيت والأسرة وانطلاقها نحو العمل والإنجاز لتأخذ على عاتقها دور الانسانة والمربية والإعلامية.