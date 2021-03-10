"العدل" تستقبل 160 طلباً لتسجيل خبراء جدد

غزة- الرأي

استقبل قسم الخبرة في وزارة العدل ما يقارب 160 طلباً لتسجيل خبراء جدد في التخصصات المختلفة، علماً بأنه سيجري عرض الطلبات على لجان فنية متخصصة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لاستكمال اعتماد الخبراء حسب الأصول.



وكانت وزارة العدل قد أعلنت قبل مدة زمنية عن فتح المجال لاستقبال طلبات خبراء في عدد من المجالات، وأوضح مدير عام الشئون المهنية والوسائل البديلة أ. محيي الدين الأسطل أن الخبير هو كل شخص يكون مؤهلاً في مجال معين ويعهد إليه القيام بعمل من أعمال الخبرة أمام المحاكم النظامية أو النيابة العامة لتحديد مسألة أو مسائل فنية تتعلق بمجال عمله.



وبين أن الوزارة ستصدر قوائم بأسماء الخبراء المعتمدين لديها ومجالات تصنيفهم، كما أوضح أن عطوفة وكيل الوزارة أصدر قراراً بشأن نظام اعتماد الخبراء في وزارة العدل بناءً على قانون رقم (2) لسنة 2019 المعدل لقانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م، كما تشكيل لجنة لدراسة طلبات القيد المتعلقة بالخبراء وإبداء الرأي فيها، بالإضافة إلى الاستعانة بلجان فنية متخصصة من الجهات ذات العلاقة بكل تخصص.



وقالت أ. إسلام أبو السعود من قسم الخبرة أن الطلبات التي استوفت الشروط سيتم عرضها على لجنة دراسة طلبات القيد المتعلقة بالخبراء، بالإضافة إلى الاستعانة بلجان فنية متخصصة من كافة الجهات ذات العلاقة.



وأشارت إلى أنه تم استقبال طلبات خبراء في عدة تخصصات، منها: الطبية بكافة مجالاتها وفروعها، والهندسية بكافة فروعها، والمالية بكافة فروعها، وخبراء التأمينات، وخبراء الحوادث المرورية.