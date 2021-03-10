تعليم شمال غزة تناقش قضايا تربوية مع مدير عام العلاقات الدولية

غزة- الرأي

استقبلت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، وفداً من وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم العالي، حيث تباحث الطرفان في عديد القضايا التربوية والإدارية.



وكان في استقبال الوفد الوزاري، مدير التربية والتعليم أ. أشرف رياض حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. إسماعيل البياري، فيما ضمّ الوفد مدير عام الوحدة أ. أحمد عايش النجار، ومدير وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. مدحت الزطمة، ورئيس قسم الإعلام أ. سامي جاد الله.



وهنأ أ. حرز الله، أ. النجار بعودته سالماً إلى أرض الوطن بعد رحلة دراسية حافلة، وتكليفه بمهام مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي، متمنياً له النجاح والتوفيق والسداد.



واستعرض أ. حرز الله أمام الوفد جملة من إنجازات المديرية التي تم تحقيقها مؤخراً بالرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي مرت بها المديرية ومدارسها في ظل جائحة "كورونا"، مشيراً إلى أن المديرية استطاعت بالرغم من كل التحديات الحصول على المركز الأول في مسابقة خدمة الجمهور التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.



من ناحيته، أشاد أ. النجار بجهود مديرية الشمال، في خدمة طلبتنا والارتقاء بالعملية التعليمية، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تأتي في سياق الجولة التي تنظمها وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي بالوزارة لمديريات التعليم، بهدف الوقوف على احتياجات أقسام العلاقات العامة فيها، ومتابعة عمل تلك الأقسام وخططها التطويرية.



كما تباحث أ. النجار مع أ. حرز الله عديد القضايا التي تمس جوهر العملية التعليمية الفنية والإدارية.



وفي السياق ذاته، عقد وفد الوزارة اجتماعاً مع موظفي قسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، ضمّ كل من رئيس القسم أ. إسماعيل البياري، وأ. توفيق السيد سليم، وأ. عطية الحاج أحمد، حيث ناقش الطرفان سبل تطوير عمل القسم لتحقيق رؤية وأهداف الوزارة.

