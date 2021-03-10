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"شرطة رفح" تُفرج عن 18 نزيلاً غارمًا

10 آذار / مارس 2021 01:44

"شرطة رفح" تُفرج عن 18 نزيلاً غارمًا

رفح- الرأي

أفرجت شرطة محافظة رفح عن 18 نزيلاً من الغارمين الموجودين في نظارة رفح، بعد دفع المبالغ المستحقة في ذممهم لأصحابها طبقاً للأصول القانونية المقررة بهذا الشأن.

وأوضح المقدم عمار الهمص مفتش عام النظارات في شرطة المحافظة، أن الإفراج عن النزلاء الغارمين جاء بعد سداد كامل المبالغ المستحقة في ذممهم لأصحابها بجهود مباركة ضمن مبادرات أهل الخير.

ولفت الهمص إلى أن شرطة رفح ترحب بكل الجهود التي من شأنها أن تساهم في فكاك أصحاب الذمم المالية الذين ضاقت بهم الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تقدير شرطة رفح لأهل الخير، وكل من ساهم في هذا العمل الخيري.

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