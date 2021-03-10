وكالة الرأي الفلسطينية 27 وفاة و2331 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يكرم الموظفات العاملات لديه بمناسبة يوم المرأة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق مسابقة إمام المسجد الأقصى الدولية لإمامة المصلين بعد التحرير وكالة الرأي الفلسطينية معروف ينفي وجود أي قرار بعودة الإغلاق لقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة رفح" تُفرج عن 18 نزيلاً غارمًا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تناقش قضايا تربوية مع مدير عام العلاقات الدولية وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تستقبل 160 طلباً لتسجيل خبراء جدد وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يصدر تعليمات مشددة لتوقيف المتسولين وكالة الرأي الفلسطينية "معروف" يُكرم الموظفات العاملات بالإعلام الحكومي بمناسبة يوم المرأة وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غداً الخميس
أخبار » الأخبار الحكومية

الإعلام الحكومي يكرم الموظفات العاملات لديه بمناسبة يوم المرأة

10 آذار / مارس 2021 02:02

غزة – الرأي:

كرم المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأربعاء، الموظفات العاملات لديه في مختلف الإدارات والأقسام، كتهنئة لهم بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وشملت الزيارة التي قام بها رئيس المكتب سلامية معروف وعدد من مدراء الوزارة، تكريم الموظفات في المقر الرئيسي وإذاعة وصحيفة ووكالة الرأي.

وأكد معروف على  أهمية هذه المناسبة والتي تدلل على روح الوفاء الأصيل للمرأة والأم الفلسطينية في كافة الميادين، معبرا عن اعتزازه بدور جميع العاملات في المجال الإعلامي وحرصهن على خدمة الإعلام والقضية الفلسطينية.

وأثنى معروف على الإنجازات التي حققتها المرأة الفلسطينية ونضالها جنباً إلى جنب مع الرجل، مؤكدا أن الوزارة ستواصل بذل كل جهد مستطاع من أجل مساندة موظفاتها وتعزيز حضورهن في كافة المواقع، مشيرا إلى العطاء الكبير الذي تقدمه الموظفات في الوزارة، ودورهن في إنجاح جهودها الإعلامية.

وأشاد معروف بدور المرأة في العمل كونها تشكل نموذجا في العطاء المتواصل، وأن شهر آذار حافل بالمناسبات الخاصة بتقدير دور المرأة في المجتمع، لافتا ان المرأة الفلسطينية هي المدرسة الأولى في حياة الأفراد، وهي الملامح الأولى لوجه المستقبل المشرق ,وأن المرأة تصنع دورها في مجتمعها بدءا من البيت والأسرة وانطلاقها نحو العمل والإنجاز لتأخذ على عاتقها دور الانسانة والمربية والإعلامية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟