وكالة الرأي الفلسطينية 27 وفاة و2331 إصابة جديدة بـ"كورونا" بالضفة وغزة والقدس وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يكرم الموظفات العاملات لديه بمناسبة يوم المرأة وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق مسابقة إمام المسجد الأقصى الدولية لإمامة المصلين بعد التحرير وكالة الرأي الفلسطينية معروف ينفي وجود أي قرار بعودة الإغلاق لقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "شرطة رفح" تُفرج عن 18 نزيلاً غارمًا وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تناقش قضايا تربوية مع مدير عام العلاقات الدولية وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تستقبل 160 طلباً لتسجيل خبراء جدد وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام يصدر تعليمات مشددة لتوقيف المتسولين وكالة الرأي الفلسطينية "معروف" يُكرم الموظفات العاملات بالإعلام الحكومي بمناسبة يوم المرأة وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غداً الخميس
أخبار » الأخبار الحكومية

مدير الشرطة: جاهزون لتأمين الانتخابات في مايو المقبل

10 آذار / مارس 2021 02:19

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

غزة – الرأي:

أكد مدير عام الشرطة، اللواء محمود صلاح، جاهزية الأجهزة الشرطية في قطاع غزة لتأمين الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء صلاح، أمس الثلاثاء، وفداً من الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، ممثلاً برئيسها صلاح عبد العاطي وعدد من أعضائها.

وناقش اللواء "صلاح" عدداً من القضايا المشتركة، وآليات التعاون، والاستعدادات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقررة في الأراضي الفلسطيني في 22 مايو/ أيار المقبل.

وأكد "صلاح" أن الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة تُجرى استعداداتها لتأمين الانتخابات في القطاع، عبر زيادة تثقيف ضباطها ومنتسبيها في مجال توفير الأمن والحماية، وتذليل كافة العقبات أمام سير العملية الانتخابية.

وأبدى استعداد الشرطة للتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية، ومؤسسات المجتمع المدني؛ من أجل القيام بالدور المهني المشترك لهذا الاستحقاق الذي يُمثّل حدثاً وطنياً بامتياز.

ولفت اللواء صلاح إلى أنه جرى خلال الأسابيع الماضية تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيل للجنة الانتخابات المركزية؛ لمواصلة استعداداتها وترتيباتها بشأن عقد الانتخابات في قطاع غزة.

من جانبه، أكد صلاح عبد العاطي على ثقة هيئته بإمكانات جهاز الشرطة في قطاع غزة، وحرفيته العالية في حفظ الأمن وتطبيق القانون، وقدرته على تنظيم العملية الانتخابية وحمايتها.

وقال "عبد العاطي" خلال اللقاء: "حريصون على تبادل في المعلومات والخبرات بين الشرطة واللجان المختصة في الانتخابات، عبر تقديم كافة الخدمات اللازمة في هذا الإطار".

وبحث الطرفان سُبل التعاون المشترك بين جهاز الشرطة والهيئة؛ لدعم مسار إجراء الانتخابات وتعزيز سيادة القانون، عبر تنفيذ الهيئة دورات تثقيفية في مجال حماية أمن العملية الانتخابية.

كما تضمن اللقاء، الاتفاق على تنفيذ سلسلة من الأنشطة التعاونية لتعزيز سياسات العمل الشرطي والأمني في مجال سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان.

وكان اللواء صلاح، استقبل الأسبوع الماضي وفداً من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، برئاسة مفوضها العام عصام يونس، في إطار تعزيز التعاون مع المؤسسات الحقوقية بخصوص العملية الانتخابية، وآليات إجرائها وتأمينها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟