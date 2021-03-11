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تحدث عن أهمية دعم المجتمع الدولي

"هنية" يناقش تطوير الرياضة مع الممثلة الخاصة لـ(UNDP)

11 آذار / مارس 2021 10:44

"هنية" يناقش تطوير الرياضة مع الممثلة الخاصة لـ(UNDP)

غزة- الرأي

استقبل عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وفداً يمثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتقدمه الممثلة الخاصة لـ((UNDP "إيفون هيلي"،  في مقر المجلس الأعلى بغزة.

وتضمنت الزيارة جولة على صالة كمال الأجسام واللياقة البدنية، واستاد فلسطين الرياضي، التي تم تمويلها من صندوق التنمية السعودي عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحدث عبد السلام هنية عن مشاريع البنية التحتية التي تم تمويلها عبر برنامج ((UNDP وأهميتها في النهوض بالنشاط الرياضي في غزة، واستيعاب الرياضيين من خلال توفير المكان والأدوات المناسبة لممارسة الألعاب وبناء الأجسام.

وقال هنية :" هذه المشاريع الحيوية ساهمت في إحداث نقلة نوعية للرياضة الفلسطينية في كافة محافظات غزة"، وشكر هنية ما يقدمه برنامج الأمم المتحدة من دعم وتسهيلات لإنجاز مشاريع حيوية للرياضة الفلسطينية، ودعا لتقديم المزيد من الدعم لاحتضان الرياضيين وتطوير المهارات والمواهب الناشئة.

وأضاف :" نحن كشعب فلسطيني نهتم بالرياضة لأنها المتنفس الوحيد لنا، ونسعى لفتح المجال للمنافسة وخوض البطولات، واستيعاب الأعداد الكبيرة من الجماهير في الملاعب".
ووجه التحية للممثل السابق لبرنامج الأمم المتحدة في فلسطين روبرتو فالنت، ومدير البرنامج في غزة باسل ناصر على جهودهم في دعم الرياضة الفلسطينية.
الممثلة الخاصة "إيفون هيلي" عبرت عن سعادتها بما شاهدته من تطور في صالة اللياقة البدنية والاستاد، وقالت:" شاهدت الحيوية والنشاط، وتدريبات اللاعبين وهذا يعطي الانطباع عن نجاح هذه المشاريع وأهميتها في حياة الرياضيين".
وفي نهاية الزيارة قدم هنية درعاً تذكارياً للمثلة الخاصة لبرنامج الأمم المتحدة "إيفون هيلي".

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