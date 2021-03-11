"المواصلات" تبدأ بتنفيذ برامج التوعية المرورية في مرحلة رياض الأطفال

غزة- الرأي

أكدت وزارة النقل والمواصلات على استمرار برامج التوعية المرورية في مرحلة رياض الأطفال وذلك بعد انقطاع دام لحوالي عام بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك بالتنسيق المشترك بين دائرة رياض الأطفال في وزارة التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم، والمعهد المروري لشرطة المرور، وتم الإيعاز من قبل الوزارة لجميع المديريات بتسهيل فرق التوعية المرورية من قبل الوزارة وشرطة المرور لانجاز برامج التوعية المرورية من أجل تعزيز ثقافة الوعي المروري لدى الاطفال .



كما تم خلال اللقاء الاتفاق على تدريب مشرفات رياض الأطفال في وزارة التربية والتعليم بإعطائهم دورة خاصة بالمنهج الخاص لرياض الأطفال والذي أعدته الوزارة من أجل تدريبهن عليه ومن ثم القيام بتدريب معلمات الرياض عليه وسيكون ذلك في 1/4/2021 م .



من جهته رحب حسين العيلة مدير دائرة رياض الأطفال بوزارة التربية والتعليم، بالحضور من وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور ، مؤكداً على عمق العلاقة والتي من خلالها يتم تقديم برامج التوعية لمختلف شرائح الطلاب بدءاً من رياض الأطفال وحتى طلاب الثانوية.

وأوضح أن الوزارة تتعاون كل عام من أجل إنجاح تلك البرامج الهادفة والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المروري وأشار إلى أنه تم إصدار وثيقة الإطار العام الوطني لمنهاج مرحلة رياض الأطفال في فلسطين والتي تعتبر المنطلق لأسس ومنهاج رياض الأطفال .



وأكد طلال القرشلي، على ضرورة إدراج المنهج الذي أرسلته الوزارة والخاص برياض الأطفال ضمن خطة الوزارة والتي ينبغي من خلالها تعزيز ثقافة الطفل الفلسطيني وتأسيسه منذ الصغر لمعرفة قواعد السلامة المرورية وأن يكون جزءاً لا يتجزأ من وثيقة الإطار العام الوطني لمنهاج رياض الأطفال.

وأفاد العيلة، أنه سيتم دعوة كافة الجهات المعنية لوضع المنهاج بما يتناسب مع طبيعة التطور السريع في مناهج التربية وسيكون أوراق عمل لمربيات الأطفال في الرياض تتعلق بالسلامة المرورية .



وشارك في اللقاء طلال القرشلي نائب مدير عام الهندسة والسلامة المرورية و ا. ناهض الخطيب رئيس قسم الإرشاد المروري و المقدم أشرف أبو عربية مدير المعهد المروري لشرطة المرور و المقدم عمر المصري من المعهد المروري و من التعليم حسين العيلة مدير دائرة رياض الأطفال و د . شيرين المصري رئيس قسم رياض الأطفال .