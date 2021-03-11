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الداخلية بغزة تؤكد أن علمها تحكمه المهنية وتوجه نصائح للصيادين

11 آذار / مارس 2021 09:02

عناصر من الشرطة البحرية في غزة
عناصر من الشرطة البحرية في غزة

غزة- الرأي:

أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن القواعد المهنية هي التي تحكم عملها الأمني، وأنها تمتلك الجرأة لتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه أي حادث وإعلان النتائج واضحة دون لبس.

وذكر المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في حديثه عن التحقيقات حول استشهاد الصيادين الثلاثة لقناة الأقصى اليوم الخميس، أن لجنة مُشكلة من الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات، وأجهزة أمن المقاومة حققت في الأمر.

وقال: "تم توجيه الغواصين في وحدة الدوريات والإنقاذ بالشرطة البحرية وسلاح البحرية بالمقاومة؛ من أجل جمع الأدلة من موقع انفجار القارب في عرض البحر، وتم استخراج حطام القارب وبقايا حطام الحوامة المنفجرة".

وطالب الصيادين بضرورة الحذر خلال ممارسة عملهم، مبيناً أن الاحتلال يستخدم الكثير من الأجسام المشبوهة في عرض البحر.

ودعاهم إلى ضرورة إبلاغ الشرطة البحرية فوراً حين العثور على أجسام مشبوهة مماثلة، وعدم العبث بها حفاظاً على سلامتهم.

وأضاف "نوجه رسالة لأبناء شعبنا بعدم التعجّل في إصدار الأحكام عند وقوع أي حدث، وانتظار نتائج التحقيق الرسمية".

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